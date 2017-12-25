高職畢業想輕生　詹雅雯轉念做公益

台語天后詹雅雯2018年2月19日將在小巨蛋舉辦演唱會。每年年末，她都會特別去關懷那些無家可過年的弱勢族群，剛好這次在過年時辦了演唱會，因此新春場演唱會將結合公益，招待近百位街友進小巨蛋看演唱會。
詹雅雯除了用歌聲撫慰他們的心靈，讓無家可歸的人們可在小巨蛋「大團圓」，她除了自掏腰包買票，請他們觀賞演唱會，還打算先幫他們梳洗、剪髮，並招待尾牙及圍爐年菜，親自執行一連串的關懷行動。她強調，「不是要特別說幫助了多少人，而是希望能藉此突顯，在社會上還有很多人需要被照顧。」古道熱腸一覽無遺。
▲詹雅雯透露高職畢業後，曾有輕生念頭。（圖／寬宏藝術提供 , 2017.12.25）
談起身體健康的部分，詹雅雯透露，因為近日溫差大，腰傷復發，所以腰部非常疼痛。當初會有這個腰傷，就是為了救一位被家暴的女孩，沒想到對方沒事，她自己反而被波及。十多年前沒想太多，其實已傷及脊椎，但沒有即時治療，導致現在再也治不好了，也不能靠復健，但她說，「我依然不後悔當初這個決定。」
詹雅雯在高職畢業時，因為太年輕，曾有輕生念頭，也是在那個當下，她有所頓悟，她表示，「當放棄生命的那一刻，我的生命就是眾生的。」從那一刻開始，詹雅雯開始為這個社會用盡她最大的力氣。她也奉勸大家不要小看自己的力量，如果一時想不開，就把生命捐給大眾，一定能體會生命的可貴。
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