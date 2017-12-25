高職畢業想輕生　詹雅雯轉念做公益

台語天后詹雅雯2018年2月19日將在小巨蛋舉辦演唱會。每年年末，她都會特別去關懷那些無家可過年的弱勢族群，剛好這次在過年時辦了演唱會，因此新春場演唱會將結合公益，招待近百位街友進小巨蛋看演唱會。

詹雅雯除了用歌聲撫慰他們的心靈，讓無家可歸的人們可在小巨蛋「大團圓」，她除了自掏腰包買票，請他們觀賞演唱會，還打算先幫他們梳洗、剪髮，並招待尾牙及圍爐年菜，親自執行一連串的關懷行動。她強調，「不是要特別說幫助了多少人，而是希望能藉此突顯，在社會上還有很多人需要被照顧。」古道熱腸一覽無遺。