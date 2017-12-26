向鄉親報告　雲林好政縣政座談會大埤登場

為向雲林所有鄉親報告這三年來縣府團隊的政績及雲林縣未來規畫藍圖，縣府規畫於各鄉鎮開辦「雲林好政縣政座談會」，第6場25日晚上在大埤憶滿樓會館登場，縣長李進勇親率縣府各單位一級主管，與鄉親面對面就縣政建設進行交流。

李進勇表示，縣府規畫以大埤鄉的特色創造大埤人的在地認同感，積極推動農村再生、社區營造活力農村、美麗家園，推行幸福專車、敬老行樂、復康巴士等無障礙交通服務，協助開辦大埤鄉老人會、怡然社區發展協會2處長青食堂，設立西鎮社區發展協會、南和社區關懷協會、北和社區發展協會、雲林縣聖心社會關懷協會4處社區關懷據點及13站社區安全守護站，提供鄉親保護資訊。



強化基礎設施部分，規畫大湖口溪三結橋改建工程，以便橋方式墊高，未來將解決大埤鄉三結社區與斗南二重溝、紅瓦磘20年來淹水與封橋夢魘，改善每次大雨淹水，三結橋即要封橋好幾天，造成往來通行民眾諸多不便。延潭大排整治、北鎮滯洪池﹝位吉田村﹞工程，流域治理且收納無法排除之內水，期能有效減緩區內水患問題，並提昇工程周邊環境品質。豐田工業區截流改善應急工程，計畫將豐田工業區內之排水截流引至石龜溪，以降低三結村、豐田村等(茄苳腳圳下游)淹水問題，截流工程下游段由水利署補助雲林縣政府辦理；上游段由豐田工業區自籌經費辦理，保護當地居民及工業區生命財產安全，併減輕灌溉用水汙染之情形。



李進勇更進一步指出，近3年來縣府團隊在各方面縣政上努力突破，達成麥電促協金法制化、六輕停燒石油焦、台大雲林分部學士後護理學系招生等，並解決了祥瑞大樓、社口等多項懸而未決的問題，更積極推動了學童免費喝牛奶、國中小教科書免費、國二女生免費施打子宮頸疫苗、一鄉鎮一長青食堂、樂齡中心及長照2.0佈建等多項福利政策，另外，祖孫托育加倍補助及夜光天使國中班更為全國首創之福利措施。



根據行政院主計總處公布105年各縣市農林漁牧產值調查，雲林縣以777.5億元蟬聯全國第一（占全國總產值15.1％），更是連續3年超越700億大關，農業收入增幅6%，維持3年正成長，而為了減輕農民生計負擔，停收農業與家庭自用水井規費，更為穩定國產落花生的產地價格，縣府還在農糧署之外加碼補助參與購貯措施的花生農每公斤3元的倉儲運費，用實際的作為呵護農民；另在畜牧肥水施灌數、太陽光電裝置容量皆為全國第一，打造雲林為農業首都、綠能首都有良好成果。而2017台灣燈會在雲林，締造高達1360萬參觀人次，創造100億元的經濟效益，遊客整體滿意度達9成，寫下面積最大、志工最多、首創新住民文化燈區、最有在地風情、首創環境劇場《看雲去》及環保工作最徹底等六大創舉，更提升了雲林人的信心、凝聚力及共榮感。