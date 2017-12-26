雲林戶政所　貼心3服務　周六不打烊

雲林縣20鄉鎮市戶政事務所25日起整併為斗六、虎尾、斗南、西螺、北港及麥寮等六戶政事務所，縣長李進勇表示，被整併戶政事務所改制為戶政辦公室，服務據點維持不變，更有效率提供為民服務，啟動平日及周六延長服務時間、戶政行動列車貼心服務及首次申辦護照的全程服務。
李進勇指出，被整併戶政事務所改制為戶政辦公室，服務據點維持，民眾權益不受影響，且為服務廣大的勞工朋友與上班族，自107年1月1日起，整併後之6戶政事務所平日延長上班時間至晚上6時30分，周六上午不打烊，9~12時持續為鄉親服務，另14戶政辦公室則採預約服務制。
針對首次申辦護照之民眾，自107年1月22日起，至戶政事務所完成人別確認後，將可由戶政事務所代送代領，向外交部領事事務局申辦護照，避免民眾為申辦護照往返奔波，一地受理，全程服務，歡迎民眾多加利用。
▲戶政主任宣誓。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.25）
另外，推出戶政行動列車貼心服務！凡轄內各級公私立幼稚園、國小及國中在校學生，均可由學校協助家長統一提出申請，戶政事務所將派員到校受理辦理護照人別確認，協助申辦護照。
李進勇25日上午在社會處六樓禮堂布達戶政主任人事令，期許戶政組織再造，透過組織合併、業務整合、人力重整等策略，提升整體組織服務效能，整併完成並非改革的結束，而是嶄新的開始，各戶所主任應具有思維高度，一切施政應體察民眾需求，保障民眾權益。
▲李進勇授印。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.25）