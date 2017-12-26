雲林戶政所　貼心3服務　周六不打烊

雲林縣20鄉鎮市戶政事務所25日起整併為斗六、虎尾、斗南、西螺、北港及麥寮等六戶政事務所，縣長李進勇表示，被整併戶政事務所改制為戶政辦公室，服務據點維持不變，更有效率提供為民服務，啟動平日及周六延長服務時間、戶政行動列車貼心服務及首次申辦護照的全程服務。

李進勇指出，被整併戶政事務所改制為戶政辦公室，服務據點維持，民眾權益不受影響，且為服務廣大的勞工朋友與上班族，自107年1月1日起，整併後之6戶政事務所平日延長上班時間至晚上6時30分，周六上午不打烊，9~12時持續為鄉親服務，另14戶政辦公室則採預約服務制。