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北港鎮團委會新卸任會長交接典禮　警防詐宣導獲回響

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/26 10:02
▲北港鎮團委會新卸任會長交接典禮，防詐宣導獲回響。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.25）
▲北港鎮團委會新卸任會長交接典禮，防詐宣導獲回響。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.25）

北港警分局「預防犯罪宣導團」為加強高風險族群防詐騙及反毒宣導，24日藉由救國團北港鎮團委會新卸任會長交接典禮活動之際，前往北港鎮南陽國小活動中心為反詐騙及防制毒害宣導，用心的提醒大家，期將最新的資訊傳達給大家，獲得新任會長陳威任與在場民眾的熱烈回響。


▲北港警分局前往北港鎮南陽國小活動中心，為反詐騙及防制毒害宣導。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.25）

北港警方積極與社區服務活動結合，大力展開各項預防犯罪宣導工作，鑑於高齡長者常成為詐騙集團鎖定的目標，偵查隊副隊長鄧家福列出最新詐騙手段，如最常見的假冒公務機構(假檢警、假公務人員、假醫療人員)詐財及網路購物解除分期付款、小額電信詐騙等詐騙手法，呼籲大家遇詐騙時把握謹慎查證、理性處理、不貪小利原則，當有所質疑時可或撥打165反詐騙專線詢問，或110向警方求助。


▲偵查隊副隊長鄧家福，預防犯罪宣導工作。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.25）

鄧副隊長另向鄉親報告當前毒品危害嚴重性與防制毒品氾濫之道，冀能避免青少年染毒情事與遏制其蔓延，同時宣導遵守道路交通安全觀念、防制酒後駕車、婦幼安全等多項工作，藉以建立民眾「犯罪預防由我做起」之觀念，使每位鄉親都可作為維護治安的守護神。


▲北港鎮團委會新卸任會長交接典禮，防詐獲回響。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.25）

關鍵字會長交接北港警分局預防犯罪宣導防詐騙反毒宣導
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