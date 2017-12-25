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日職／中日的不安因素　列舉不該簽松坂的三大理由

記者吳政紘／綜合報導2017/12/26 06:35
▲松坂大輔。（圖／達志影像／美聯社）
▲松坂大輔。（圖／達志影像／美聯社）

12月21日中日隊正式宣布，明年1月將舉行松坂大輔的入團測試，對於名古屋來說，要迎來這位「昔日強投」既期待又怕受傷害，但就現今中日隊狀況而言，日本媒體《AERA.DOT》作家西尾典文認為，中日隊應該勇敢對松坂說「不」。

西尾典文列舉三種理由中日隊不該跟松坂簽約，一是中日隊今年球季是央聯倒數第二，跟第四名的巨人隊還有12場勝差，連續5年都是B段班，昔日中日「投手王國」早已崩壞，之前落合博滿總管所主導的大學、社會人投手為主選秀策略失敗，球隊真的缺少年輕投手出頭。

就中日隊來說，「實在不缺老將」，並且松坂會剝奪年輕球員磨練機會，就算他擔任教練，也未必對球隊有幫助，中日隊有岩瀨仁紀兼任教練，還有山井大介、吉見一起等老將在，不需要獲得松坂。

第二是中日隊要幫助松坂從長期復健中脫困，就投手而言難度頗高，西尾典文列舉過去中村紀洋從大聯盟回到中日，跟現在松坂要尋求復活完全不同，松坂情況雖然比較類似荒木大輔、佐藤由規這樣的例子，但他們都是20幾歲遇到受傷，松坂明年38歲，已經有點老了。

此外，第三個不安因素是松坂的狀況並沒有逐年變好，2015年他回日本後，這三年只在一軍出賽1場，對樂天這場比賽他投1局狂失5分，雖然後來他在冬季聯盟表現不錯，但最後還是無法復出。

西尾典文認為，松坂的剩餘價值應該在日本獨立聯盟被看到，就像過去大聯盟球員從獨立聯盟回到投手丘上，藤川球兒也曾在2015年在四國獨立聯盟表現突出，最後回到阪神，若松坂這樣的球員在獨盟發展，也能激勵這些年輕球員。

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