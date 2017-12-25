日職／中日的不安因素　列舉不該簽松坂的三大理由

12月21日中日隊正式宣布，明年1月將舉行松坂大輔的入團測試，對於名古屋來說，要迎來這位「昔日強投」既期待又怕受傷害，但就現今中日隊狀況而言，日本媒體《AERA.DOT》作家西尾典文認為，中日隊應該勇敢對松坂說「不」。

西尾典文列舉三種理由中日隊不該跟松坂簽約，一是中日隊今年球季是央聯倒數第二，跟第四名的巨人隊還有12場勝差，連續5年都是B段班，昔日中日「投手王國」早已崩壞，之前落合博滿總管所主導的大學、社會人投手為主選秀策略失敗，球隊真的缺少年輕投手出頭。



就中日隊來說，「實在不缺老將」，並且松坂會剝奪年輕球員磨練機會，就算他擔任教練，也未必對球隊有幫助，中日隊有岩瀨仁紀兼任教練，還有山井大介、吉見一起等老將在，不需要獲得松坂。