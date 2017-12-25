乘客向聯航抗議：頭等艙機位讓給民代

西蒙指出，她原本在聯航788班機上，是劃在頭等艙1A的座位，但卻位子突然被迫讓給了民主黨籍德州聯邦眾議員傑克森李（Sheila Jackson Lee）。

63歲教師西蒙（Jean-Marie Simon）23日在臉書發表一張攝於機艙內的照片並寫道，她身為聯合航空公司（ United Airlines）顧客已有十多年，目前是金卡會員，「從沒想過我會發表這樣的貼文」。

（中央社記者顏伶如波特蘭25日專電）一名乘客日前在臉書上傳照片指出，聯合航空擅自將她的頭等艙座位，讓給一名德州聯邦眾議員，要求聯航道歉。聯航則回應說，是這名乘客自行取消機位。

西蒙表示，當她向聯航反應時，聯航卻聲稱是她自己取消了機位。西蒙的臉書發文與照片引起網友熱烈迴響，媒體近日也紛紛轉載。

西蒙在臉書發文中寫道：「這是很奇怪的說法，為何要飛回華府住家的乘客，竟會自行取消轉機後的第二段航班。」她在臉書發中文要求聯航道歉，並指為何一家航空公司能夠連連出錯，卻不改善。

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）報導，西蒙接受訪問時表示，她在3日以14萬哩的累積點數，換購了從華府到瓜地馬拉的聯航頭等艙來回機票。

回程途中，18日西蒙從喬治布希休士頓洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）轉機要飛回華府時，聯航登機門人員掃瞄她的紙本機票條碼後卻說，電腦系統裡並沒有訂位紀錄，還問道：「妳是不是把機位取消了？」

西蒙表示，原本屬於她的1A座位已經有人坐，而她則被改劃到經濟艙第11排的位子，並拿到一張500美元的聯航兌換券。

對於有網友質疑給予民代特殊待遇，聯合航空公司發表聲明指出，詳細檢查電子訂位紀錄後發現，當天788班機起飛前因天候狀況而造成延誤時，這名乘客便透過聯航手機應用程式，取消了這趟從休士頓飛往華府的航班。

聲明中表示，登機門人員在班機起飛前，陸續處理了其他乘客的候補與升等要求，包括排在第一順位要求升等的乘客。

傑克森李23日下午也發表聲明指出，並不曾要求特殊待遇，也沒有得到任何與眾不同的好處。1061226