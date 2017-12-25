iPhone X銷量欠佳 傳下季減產4成 兩岸蘋概

《星島日報》報導，據台灣《經濟日報》引述 iPhone 外包商指出，iPhone X 銷售未如理想，故蘋果公司已調低明年首季銷量預估，從原定單季的 5000 萬部大減四成至 3000 萬部，減幅超乎預期，等於變相大減供應鏈定單。

蘋果公司 (AAPL-US) 推出的 10 周年紀念手機 iPhone X，因銷量未符預期，傳有意大幅削減 2018 年第 1 季定單 4 成，至 3000 萬部。昨 (25) 日台股和 A 股的蘋果供應鏈股份應聲下挫。有分析估計，周三 (27 日) 港股復市後，手機設備股會因此受壓，但幅度不大。

報導更指出，日前傳出蘋果大幅減少由台積電 (2330-TW) 生產、裝在 iPhone X 上的 A11 處理器定單，明年首季 A11 的產量將比本季少 3 成，加上中國市場 iPhone X 轉手價下滑等因素，均已透出整體 iPhone X 需求不佳的氛圍，而此次傳出蘋果明年首季 iPhone X 銷量目標大減 4 成至 3000 萬部，減幅比市場原本預期更高。

針對蘋果調低 iPhone X 明年銷量目標，國內相關供應鏈均不願評論。不過，iPhone 外包商也悄悄開始有因應動作，例如獨家組裝 iPhone X 的鴻海富士康 (2038-HK)，旗下大陸鄭州廠區緊急宣布，今 (26) 日起全面暫停招工作業。鴻海與富士康均未說明原因，大陸地方普遍解讀是目前人力儲備足以因應生產需求。

香港《明報》援引業內人士分析，iPhone X 售價太高，用家轉買性能價格比更高的 iPhone 7。根據美國消費者情報研究合夥公司 (CIRP) 的數據，至 12 月 3 日為止的一個月，今年推出的新款 iPhone 佔美國 iPhone 銷售只有 69%，比去年 73% 和前年的 71% 為低。

該人士指出，iPhone X 銷售一般，零售商出現庫存，加上明年第 2 季通常出現買家等待新機登場均削弱銷售，料蘋果概念股明年上半年會受壓，至下半年推出新機才會恢復增長。

彭博社引述沃倫資本 (JL Warren Capital) 的報告指出，根據蘋果向供應商下的訂單，明年首季 iPhone X 的出貨量，將會由今年第 4 季的 3000 萬部跌至 2500 萬。定價過高加上缺乏令人感興趣的創新技術，導致需求疲弱。

國金證券 (Sinolink Securities) 的報告亦指出，當首輪 iPhone X 的需求獲滿足後，市場正擔心昂貴的定價會減少明年首季需求。

藍思科技股價

消息令兩岸的蘋果供應鏈股份受壓，富士康母公司鴻海 (2354-TW) 下跌 0.86%，生產鏡頭的玉晶光電 (3406-TW) 和大立光電 (3008-TW) 分別下跌 9.2% 和 4.76%。A 股方面，生產手機玻璃鏡片的藍思科技 (300433-CN) 下跌 8.44%，生產手機電池的德賽電池 (000049-CN) 下跌 5.87%。

鴻海股價

興證國際資產管理副總裁阮子曦預計，周三 (27 日) 港股復市後手機設備股會短線受壓，不過蘋果向下修訂訂單的消息已多次傳出，因此預期股價不會大幅下跌。他認為，首當其衝的是瑞聲科技 (2018-HK)，ASM 太平洋 (0522-HK)、高偉電子 (1415-HK) 亦與蘋果訂單關連較大。較早前對手機設備股不理性的憧憬已經消失，估值開始向下修正；如果鏡頭設備股的估值跌回 20 倍至 30 倍，會較為合理。