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AT&T傳出將裁員數百甚至上千員工

中央社2017/12/26 08:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭25日專電）剛宣布將發1000美元獎金給20萬名員工的美國電信巨擘AT&T公司，如今卻傳出新的一年計劃裁撤及開除數百甚至上千名員工。

美國國會通過稅改法案後，AT&T表示將發1000美元獎金給20萬名員工，並表示由於稅改法案帶來利多，計劃於新的一年裡加碼投資10億美元。

不過，就在耶誕假期間，媒體報導卻傳出，數百名甚至上千名AT&T員工，在2018年恐將遭到裁撤或開除。

「新聞週刊」（Newsweek）報導，早在16日，AT&T已對分布於中西部幾州，大約600名員工發出裁員通知，時間點是在AT&T宣布為慶祝稅改法案通過，將發放1000美元獎金給20萬員工的一週之前。

AT&T在聲明中表示，大多數遭到裁撤的員工，來自於室內電話（landline）以及傳統服務項目部門。至於這些部門經過縮編之後，在2018年將還剩下多少員工人數，AT&T則未進一步說明。

位於密蘇里州堪薩斯市美國電信員工工會（Communication Workers of America Union）6360號地方分會會長布朗柯（Joseph Blanco）耶誕節前接受當地電視台Fox 4訪問時說，無法理解為何有企業會在裁員的同一時間，又宣布要發1000美元獎金，還聲稱接下來會創造更多職缺。1061226

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