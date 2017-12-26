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要開戰了嗎？傳中朝邊境建50萬人難民營 吉林軍區着

鉅亨網2017/12/26 08:23
鉅亨網 / NOWnews
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香港《明報》援引日媒報導，為應對朝鮮半島生變，中國據報在東北與朝韓邊境興建可收容 50 萬人的難民營。而正當朝鮮半島戰雲密集、聯合國制裁重壓之際，北韓決定在平壤市江南郡古邑里部分地區設立江南經濟開發區。

《日本經濟新聞》昨 (25) 日引述消息人士透露，中國當局今年夏天便指示與北韓接壤的吉林省與遼寧省，要提前準備設立最多可容納 50 萬人的難民營與相關措施，並且開始儲備包括糧食與帳篷等民生必需用品，倘若朝鮮半島一旦生變，就可以收容來自朝鮮的大量難民。

報導還引述中國邊境民眾的說法，指吉林省的解放軍管理區域最近開始大興土木，出現了許多 3 層樓的低層住宅，外形如一般軍營。防衛中朝邊境地帶的北部戰區部隊，11 月下旬起也實施大規模軍演，在 - 20℃的環境下確認武器裝備的堪用性。中俄軍方 12 月 11 日到 16 日也舉行聯合反導電腦軍演。

吉林省黨報《吉林日報》月初罕有全版刊出核防護專刊，一度引發民眾對可能出現核戰的恐慌。而一份中國移動通信集團 (0941-HK) 內部文件在月初曝光，透露吉林省長白朝鮮族自治縣計劃修建 5 個難民收容站，該公司已在 12 月 2 日對相關通訊環境完成調查。縣政府要求中國移動確保在可能用來安置難民的地方，提供可靠的互聯網服務。

中國移動的文件寫道：「由於北韓邊境局勢緊張，長白縣委縣政府擬在長白設置 5 處難民安置點。」

根據當地一名商人的說法，擬建難民營的地方是國有土地，幾個安置點已經修建了臨時住房。文件中給出了擬建安置點的 3 個長白縣村莊的名字。據這位商人說，圖們市和琿春市也將有安置難民的地方。當時中國外交部發言人陸慷則在回應提問時表示，他不知道有修建難民營的計劃，但他也沒有否認難民營的存在。「我還沒有看到有關報導。」

北韓與美國開戰消息和分析此起彼落。美國喬治城大學安全研究教授奧麗婭娜 · 斯凱拉 · 馬斯特羅 (Oriana Skylar Mastro) 在最新一期《外交》雜誌 (Foreign Affairs) 撰文指出，如果北韓與美開戰，中國可能派出人民解放軍，越界深入北韓約 100 公里，控制北韓核設施，此舉其實對美國有利，美國可藉此減少這場戰爭的成本且縮短作戰時間。

聯合國安理會上周六 (23 日) 通過針對北韓的 2397 號制裁決議，削減 9 成北韓石油進口，令輿論認為朝鮮半島發生戰爭的可能性進一步增加。中國和俄羅斯都對這一決議投了贊成票。北韓發聲明稱：「舉手贊同這次制裁決議通過的國家，應對決議將造成的一切後果承擔全部責任，北韓將就此算帳到底。」

中國外交部發言人華春瑩昨 (25) 日表示，中方希望有關各方都能全面、平衡執行包括第 2397 號決議在內的安理會涉北韓決議。

朝鮮半島戰雲密集以及聯合國新制裁重壓之際，北韓官方朝中社 23 日指，最高人民會議常任委員會發表政令，決定在平壤市江南郡古邑里部分地區設立江南經濟開發區

根據北韓在 2013 年公布的「經濟開發區法」，北韓在該經濟開發區行使主權，但外國公司、個人、經濟團體等均可到開發區投資，設立公司、分公司和辦事處，並可自由進行經濟活動。北韓將在土地、人員和納稅方面給予特別優惠政策。

聯合新聞網報導，北韓前領導人自金日成的晚年起就設立了各式各樣的開發區、經濟特區、自由貿易區等等，其中包括位於中俄朝邊境的「羅津先鋒自由貿易區」(羅先自由貿易區)、靠近「三八線」地區的「開城工業區」，以及中國丹東對面的「新義州特區」等等，但這些特區大多以失敗告終。

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