台股盤前—內資、集團股作帳 中小型股活潑 力守10

台股昨日力守 10500 點，量能創半年來新低，時序進入年底，投信、集團股作帳行情力撐，中小型股相對有表現空間，權值股方面預期走勢相對平緩，股王大立光跌回今年起漲點，後續恐持續修正，指數短期已站回月線之上，下檔先看 10500 點支撐。

台股由於外資放假，量能明顯收縮，盤面由中小型股撐盤，尤其是投信、集團股作帳行情標的，股價表現相對強勢，昨日大盤漲停股票中，就有 15 檔個股是法人大買個股，包含欣銓、亞電、達邁、雷虎、星通等，盤勢由內資主導。

雖然內資、投信作帳撐盤，不過股王大立光股價仍頻頻破底，昨日終場跌回 4000 元，逼近今年起漲點 3790 元，也就是今年抱一整年的大立光股民，幾乎快等於做白工，受到大陸手機調整庫存大陸手機調整庫存，以及市場對 iPhone X 銷售雜音仍多，外界對大立光股價走勢仍有不少疑慮。