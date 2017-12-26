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萬海攜手中遠海等 聯營華東至印度航線

中央社2017/12/26 08:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北26日電）印度經濟快速進步，市場蓬勃發展，萬海航運看好印度經濟成長表現，決定與中遠海集運等貨櫃航商明年1月底聯營每週一班華東到印度航線，萬海目前共有10條通往印度航線。

過去2年，印度平均經濟成長率都到達7%至8%，超過中國大陸與東協國家，並在今年初取代英國成為世界第6大經濟體；聯合國並預估印度人口將在2050年達到16.5億，具有龐大人口紅利。

印度總理莫迪更推動「在印度製造」、「數位印度」、「綠色印度」、「智慧城市」等政策，有利台商擁抱龐大商機。

萬海航運看好印度市場經濟表現，將自明年1月23日新增華東至東印度直航航線（簡稱CI3航線），並與中遠海集運、運達航運、東方海外和X-PRESS共同聯營。

萬航航運表示，萬海旗下有90艘船，目前共有10條通往印度的航線，這條新航線結合萬海現行的服務網絡，涵蓋範圍遍及華東、華南、星馬和印度，致力於提供貨主更密集、快捷的運送服務。

萬海在CI3航線配置5艘4250TEU（20呎貨櫃）的貨櫃船擔任定期巡航服務，航程周期共35天。派船方式為萬海2艘，中遠海集運、運達航運各投入1艘，東方海外、X-PRESS共同投入1艘，為每周一航次的定期航班。

CI3航線靠泊港口為上海、寧波、香港、蛇口、新加坡、巴生西港、巴生北港、清奈、Kattupalli、巴生北港、新加坡、上海。1061226

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