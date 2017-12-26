國艦國造商機5000億 台船積極擁抱

（中央社記者韋樞台北26日電）海運造船市場谷底翻揚，不少船東正向台船洽商。台船表示，BDI指數高點盤旋，貨櫃船市場未來兩極化，符合台船長項，最重要的國艦國造規模達5000億元商機，台船積極擁抱。

台船表示，國際造船市場多年低迷，目前逐漸從谷底爬升上來，BDI指數已上揚到4年來高點盤旋，帶動散裝航運新船訂單需求；另外，多家海運權威研究機構認為，貨櫃輪船的供需已趨於平衡，加上運費上揚，各航商獲利均大有進展，屆時各船型需求與船價將可望由谷底翻轉上升。

台船指出，未來貨櫃輪需求將集中在1萬TEU（20呎貨櫃）以上大型貨櫃輪及2999TEU以下支線型貨櫃輪，呈現兩極化發展，而這兩類船型向來為台船所專長，這對台船來說是一大利多；尤其支線型貨櫃輪，因亞太市場未來的快速成長與汰換需求強勁，船價有上揚潛力。