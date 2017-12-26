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國艦國造商機5000億 台船積極擁抱

中央社2017/12/26 08:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北26日電）海運造船市場谷底翻揚，不少船東正向台船洽商。台船表示，BDI指數高點盤旋，貨櫃船市場未來兩極化，符合台船長項，最重要的國艦國造規模達5000億元商機，台船積極擁抱。

台船表示，國際造船市場多年低迷，目前逐漸從谷底爬升上來，BDI指數已上揚到4年來高點盤旋，帶動散裝航運新船訂單需求；另外，多家海運權威研究機構認為，貨櫃輪船的供需已趨於平衡，加上運費上揚，各航商獲利均大有進展，屆時各船型需求與船價將可望由谷底翻轉上升。

台船指出，未來貨櫃輪需求將集中在1萬TEU（20呎貨櫃）以上大型貨櫃輪及2999TEU以下支線型貨櫃輪，呈現兩極化發展，而這兩類船型向來為台船所專長，這對台船來說是一大利多；尤其支線型貨櫃輪，因亞太市場未來的快速成長與汰換需求強勁，船價有上揚潛力。

更值得注意的是國艦國造的龐大商機。台船說，海軍已規劃包括潛艦、新一代主戰艦、飛彈巡防艦、新型兩棲船塢運輸艦等12項未來新建兵力需求；海巡署也將新建141艘救難巡防艦艇、巡護船等，二者合計建造艦艇預算上看新台幣5000億元。自明年起，艦艇業務可望成為台船長期穩定的營收與獲利區塊。

在布局離岸風力發電海事工程市場方面，台船已準備籌組海事工程公司，加盟海下基礎鋼構公司及打造風電施工船舶成立本土化風電船舶公司，結合國內海事工程施工團隊（M-Team），全力掌握相關風場開發與建置的持續性龐大商機。1061226

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