台日學生音樂交流　長野縣選拔吹奏樂團　首次來台演出

日本長野縣高等學校管樂團來台與高市音樂團隊聯盟合作音樂會交流，於25日下午2時在高雄市小港區社教館音樂合奏表演，由日本長野縣高等學校選拔吹奏樂團52名師生與高雄市學生音樂團隊聯盟合奏，現場也吸引許多市民到場矃聽，在充滿溫馨聖誕音樂會氣氛中，傳遞彼此友誼的祝福。

教育局局長范巽綠代表致贈長野縣高校樂團金子孝會長，有著台灣造型的Ied紀念座。范巽綠局長表示，高雄市與日本長野縣阿部守一在2012年11月1日簽訂「觀光暨教育交流合作備忘錄」以來，高雄市與長野縣官方訪問交流熱絡，此次「長野縣高等學校選拔吹奏樂團」來台訪問交流，係以學生為主體進行台日學生音樂交流，選在聖誕節來訪，更別具意義，顯示兩市情誼深厚。

音樂會在25日下午2時在高雄市立社教館演藝廳舉行「長野縣高等學校選拔吹奏樂團」首次舞台演出選擇台灣，高雄市教育局特別重視，「高雄市學生音樂團隊聯盟」邀請「105學年度全國學生音樂比賽」不同年級、各組的特優團隊計6校近320學生，參與此次台日交流音樂會，年輕聯盟團體雖是2017年2月10日成立，但目前為止成員己有多達86校、132團隊、6,174位學生，讓雙方年輕世代族群，在高雄「城市是學生的舞台」精神理念，推動長野與高雄的情誼。



▲教育局局長范巽綠與長野縣高校樂團金子孝會長，與日本長野縣高等學校管樂團及高市音樂團隊合影。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.25）

現場演出動人的日本樂曲與應景的聖誕樂曲，如改編自日本知名團體SMAP發行的單曲「世上僅有的花」管樂團版本；結合歌者、低音號與管樂團多層次音色的聖誕歌曲「Santa Wants a Tuba for Christmas」，以表示對日本長野國際友人的歡迎與聖誕祝福，現場也吸引許多高雄市民蒞臨共賞，共同感受管樂團營造的音樂迷人魅力。

「長野縣高等學校選拔吹奏樂團」於2017年10月，為了2018年在長野縣主辦「日本第42屆全國高中綜合文化節-2018年信州總文化節」成軍，以全縣試鏡、審查演奏曲目方式進行甄選組隊，雖然是一支年輕的團隊，有著拓展國際交流的活力。此行，長野高校52名師生上午先在高雄市區感受海灣城市風情，並接受小港高中日文班的午餐接待會，晚上入住樹德家商等5校提供寄宿家庭，體驗高雄家庭的接待熱誠。范局長也特別頒發感謝狀，表揚與感謝提供寄宿的高雄家庭。