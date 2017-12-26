林宥嘉辦公益音樂會 加場送歌迷耶誕禮

（中央社記者江佩凌台北26日電）歌手林宥嘉將在2018年2月舉辦公益音樂會，由於日前門票開賣隨即秒殺，甚至出現黃牛喊出高價黑心票券，因此林宥嘉宣布將於台北加場演出，扣除成本後皆捐給公益團體。
今年林宥嘉事業攀上高峰，除了有4項代言攬上身，近期更忙著準備跨年演出，而林宥嘉將在明年2月2號舉辦「林宥嘉挽回你的心台北mini LIVE」音樂會，根據唱片公司新聞稿指出，音樂會門票23日開賣瞬間擠爆網站，1100張門票迅速完售，甚至出現黃牛喊出一張新台幣3.5萬的高價黑心票。
新聞稿提到，黃牛黑心喊價讓粉絲哀號，也讓林宥嘉感到相當不捨，因此緊急與唱片公司討論能否加開場次，最終成功協調，確認將於2018年2月1號於台北加場演出，而加場的門票收入，扣除成本後同樣皆捐給公益團體。
新聞稿同時加碼宣布，「The Great Yoga巡迴演唱會」除2018年在舊金山、洛杉磯、紐約加開3場外，也將在明年4月28日「有始有終」唱回巡迴起點的高雄巨蛋，舞台設計將增加與歌迷的互動空間，並加碼新曲目和動畫視覺，一口氣送歌迷2份耶誕禮物。
林宥嘉今年商演活動及單曲合作邀約不斷，新聞稿指出，林宥嘉與戲劇合作的新單曲，預計明年發表。
「林宥嘉挽回你的心台北mini LIVE」音樂會，2018年2月1日加開場將於華山Legacy演出，門票將於30日中午12時開賣；「The Great Yoga終極『家』場」將於2018年4月28日在高雄巨蛋舉辦，門票於明年1月27日開賣。1061226