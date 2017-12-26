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西半部空氣品質都淪陷 僅台北桃園倖免

中央社2017/12/26 09:14
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北26日電）根據環保署空氣品質監測網，今天台灣西半部地區，除台北、桃園外，竹苗、中部、雲嘉南及高屏地區空氣品質指標（AQI）多達對所有族群不健康的紅色等級，提醒敏感族群注意。

由於大陸冷氣團減弱、西半部大氣擴散條件轉差，行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，竹苗有部分測站達對敏感族群不健康的橘色等級，中部、雲嘉南及高屏空氣品質區許多測站為對所有族群不健康的紅色等級，馬祖、金門受境外污染物影響也達紅色等級，西半部僅有台北、桃園及外島澎湖為普通等級。

環保署表示，截至今天上午8時，由於雲嘉南、高屏空氣品質區已1/3以上測站達一級預警，台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今日供電情況（備轉容量率8.55%），預擬今日自主降載減排。

包含台中電廠可減排時段為上午7時至下午5時，降載量共2100MW，分別是台中G3、G4、G6各減載100MW，G8、G9、G10各減載50MW，台中G1（550MW）環保工程、G2（550MW）停機檢修，台中G5（550MW）停機歲修。

另外，興達電廠可減排時段為上午7時至下午5時，降載量共670MW，分別是興達G1減載170MW，興達G2（500MW）停機歲修。1061226

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