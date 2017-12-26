NBA耶誕大戰 勇士杜蘭特率隊擊敗騎士

（中央社紐約25日綜合外電報導）美國職籃NBA在耶誕節端出上一季總冠軍交戰戲碼，金州勇士靠著杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）在比賽尾聲的關鍵表現，99比92擊敗克里夫蘭騎士。

法新社報導，這是勇士、騎士這一對NBA總冠軍賽交手組合連續3年在耶誕節碰頭，結果主場的勇士技高一籌，贏得近13場比賽的第12勝，戰績達27勝7敗，落敗的騎士目前戰績24勝10敗。

第4節尾聲，勇士以90比81取得本場比賽最大領先，騎士不甘示弱，打出一波11比2反撲。距離終場剩2分鐘，騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）上籃得手，雙方戰成92比92。