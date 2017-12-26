耶誕節消費熱 美零售業2011年來最佳

（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）隨著景氣回升、失業率下降等激勵，美國人在這個耶誕節消費也更為大方。根據信用卡公司調查，今年美國年終零售業銷售較去年增加4.9%，也是2011年以來最佳的一年。

根據萬事達卡旗下Mastercard SpendingPulse調查顯示，今年11月1日到12月24日為止，不包括汽車消費在內的全美零售銷售成長4.9%，其中電子商務達到18.1%，是2011年以來成長最快的一年。

個別消費方面，電子產品與家用電器銷售額成長7.5%，是10年來最大成長；家居與家飾消費增加5.1%，珠寶銷售也成長5.9%。