宿醉駕駛肇事風險增6倍 車商研究這麼說

（中央社記者田裕斌台北26日電）體內血液酒精濃度降至零，就等於可以駕駛了嗎？根據車商研究，酩酊大醉後的第2個早晨，就算體內已無酒精濃度，但車禍致死的風險仍是正常駕駛時的6倍。

根據福特（Ford）近期委託執行的一項研究結果顯示，人們在酩酊大醉後的第2天早晨，即使體內血液酒精濃度降至零，仍有頭暈疲累、注意力難以集中等宿醉症狀，進而影響駕駛者開車時的判斷力和反應能力，相對於酒後駕駛的危險性，宿醉後第2天駕駛的高風險往往容易被人忽視。

福特表示，研究人員針對歐洲和美國主要社交媒體平台上的資料（自2015年2月1日至2017年7月25日期間歐美主要社交媒體平台上所提及，共計75萬件宿醉案例）進行分析，發現在12月14日至31日是全年當中的「宿醉高峰期」，星期日是一週內宿醉最常見的日子，宿醉後次日上午11時則是宿醉症狀最為明顯的時間。