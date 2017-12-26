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宿醉駕駛肇事風險增6倍 車商研究這麼說

中央社2017/12/26 09:18
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北26日電）體內血液酒精濃度降至零，就等於可以駕駛了嗎？根據車商研究，酩酊大醉後的第2個早晨，就算體內已無酒精濃度，但車禍致死的風險仍是正常駕駛時的6倍。

根據福特（Ford）近期委託執行的一項研究結果顯示，人們在酩酊大醉後的第2天早晨，即使體內血液酒精濃度降至零，仍有頭暈疲累、注意力難以集中等宿醉症狀，進而影響駕駛者開車時的判斷力和反應能力，相對於酒後駕駛的危險性，宿醉後第2天駕駛的高風險往往容易被人忽視。

福特表示，研究人員針對歐洲和美國主要社交媒體平台上的資料（自2015年2月1日至2017年7月25日期間歐美主要社交媒體平台上所提及，共計75萬件宿醉案例）進行分析，發現在12月14日至31日是全年當中的「宿醉高峰期」，星期日是一週內宿醉最常見的日子，宿醉後次日上午11時則是宿醉症狀最為明顯的時間。

研究顯示，在酩酊大醉後的第2天早晨，即使體內血液酒精濃度（BAC）降為零，酒精對於駕駛者的影響，比如睡眠減少、反應變慢等，在飲酒後的20個小時內仍會持續，而這相當於BAC在0.05克/公升至0.08克/公升時對人造成的影響。

世界衛生組織資料也顯示，當體內BAC在0.05克/公升至0.08克/公升時，車禍致死的風險是正常駕駛時的6倍。1061226

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