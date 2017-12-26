NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
運動總覽棒球籃球綜合世大運研討會網頁遊戲
即時跑馬燈不懼綠色恐怖　新黨成立兩岸服務處學童心願再加碼　竹東主席贈文具組HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
運動

NBA／KD關鍵火鍋蓋詹皇　勇士聖誕大戰勝出

記者吳政紘／綜合報導2017/12/26 09:34
▲Kevin Durant火鍋封阻（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant火鍋封阻（圖／美聯社／達志影像）

NBAT每年聖誕大戰都是球迷最期待的賽事，今年最後一場對戰，勇士隊再度跟騎士隊狹路相逢，結果兩隊戰到第四節剩下24.5秒，雙方相差3分，「小皇帝」LeBron James（詹姆士）切入，卻遭Kevin Durant火鍋封阻，最後出界沒被判犯規，騎士隊也以92:99落敗。


▲Kevin Durant火鍋封阻（圖／美聯社／達志影像）

Durant6個月前才在總冠軍戰舉起招牌慶祝手勢，同樣在甲骨文球場，同樣的對戰組合，不過是在聖誕節。

雖然當家控衛Stephen Curry依舊因為腳傷無法上陣，但「浪花兄弟」Klay Thompson在第四節剩下1分33免時接獲Durant傳球，射進關鍵三分球，也讓騎士隊無力追趕。Klay Thompson這場24分，三分球7投4中。

Durant全場25分雖然不是最高，但他7籃板、5火鍋，加上3助攻，確實扮演了進攻發動機角色，他賽後表示：「在這場館比賽總是充滿樂趣，因為這是聖誕節，而我們滿足了他們想要的。」

James拿下20分，6籃板，發生7次失誤，他說：「他是蓋火鍋的高手之一，很明顯他今天有5次封阻，所以他也把保護籃板的工作做得很好。」

Kevin Love雖然拿下全場最高31分，以及他本季最高的18籃板，但騎士隊仍然無法反撲。

 

關鍵字火鍋詹皇聖誕kdnba
中日不該簽松坂大輔的三大理由坎特繳雙20　仍輸恩比德聖誕首秀

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan