NBA／KD關鍵火鍋蓋詹皇　勇士聖誕大戰勝出

NBAT每年聖誕大戰都是球迷最期待的賽事，今年最後一場對戰，勇士隊再度跟騎士隊狹路相逢，結果兩隊戰到第四節剩下24.5秒，雙方相差3分，「小皇帝」LeBron James（詹姆士）切入，卻遭Kevin Durant火鍋封阻，最後出界沒被判犯規，騎士隊也以92:99落敗。

Durant6個月前才在總冠軍戰舉起招牌慶祝手勢，同樣在甲骨文球場，同樣的對戰組合，不過是在聖誕節。

雖然當家控衛Stephen Curry依舊因為腳傷無法上陣，但「浪花兄弟」Klay Thompson在第四節剩下1分33免時接獲Durant傳球，射進關鍵三分球，也讓騎士隊無力追趕。Klay Thompson這場24分，三分球7投4中。

Durant全場25分雖然不是最高，但他7籃板、5火鍋，加上3助攻，確實扮演了進攻發動機角色，他賽後表示：「在這場館比賽總是充滿樂趣，因為這是聖誕節，而我們滿足了他們想要的。」

James拿下20分，6籃板，發生7次失誤，他說：「他是蓋火鍋的高手之一，很明顯他今天有5次封阻，所以他也把保護籃板的工作做得很好。」

Kevin Love雖然拿下全場最高31分，以及他本季最高的18籃板，但騎士隊仍然無法反撲。