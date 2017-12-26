對向車也要讓救護消防車 違者元旦起開罰

（中央社記者汪淑芬台北26日電）明年元旦起，多項交通新制上路；其中，車輛在路上遇到執行任務的救護車、消防車等緊急車輛，避讓方式有更明確規定，對向車也應避讓，違者依法可罰新台幣3600元並吊銷駕照。

交通部12月初公布新的「道路交通安全規則」，修正汽機車在同向或雙向僅有一車道路段、交岔路口，及慢車在單行道，遇執行緊急任務車輛道的避讓規定，讓用路人更清楚避讓緊急救援車輛的作法。

根據新的規定，同向或雙向的單車道路段，遇到救護車或消防車等執行緊急任務車輛，車輛必須靠右避讓，對向車道也必須靠右讓道。