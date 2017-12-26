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對向車也要讓救護消防車 違者元旦起開罰

中央社2017/12/26 09:30
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北26日電）明年元旦起，多項交通新制上路；其中，車輛在路上遇到執行任務的救護車、消防車等緊急車輛，避讓方式有更明確規定，對向車也應避讓，違者依法可罰新台幣3600元並吊銷駕照。

交通部12月初公布新的「道路交通安全規則」，修正汽機車在同向或雙向僅有一車道路段、交岔路口，及慢車在單行道，遇執行緊急任務車輛道的避讓規定，讓用路人更清楚避讓緊急救援車輛的作法。

根據新的規定，同向或雙向的單車道路段，遇到救護車或消防車等執行緊急任務車輛，車輛必須靠右避讓，對向車道也必須靠右讓道。

明確訂出對向車道也要避讓，主要是執行任務的救護車、消防車，往往有跨越分隔線行駛對向車道需求，但原有規定不明確，有時造成對向車道不願禮讓。

新規定也要求，在交岔路口遇執行任務的緊急車輛時，除同向車要靠右外，其他方向車輛不得搶快進入路口。

根據道安規則定義的緊急車輛，包括：消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車。

交通部說，汽車駕駛若聽到緊急車輛警號不立即避讓，罰則不變，依道路交通管理處罰條例第45條規定，都可罰3600元並吊銷駕照。

其他元旦起交通新措施還包括：新領牌的電動機車將核發加註電動車字樣的電動機車專屬號牌；新出廠領照的大客車、大貨車強制裝設行車視野輔助系統還有轉彎及倒車警報裝置。

另民航局配合新南向政策，元旦起，高雄、台中、花蓮、台東、金門、馬公、台南、嘉義等8個機場，飛航新南向國家的國際航線者，降落費減收20%。

中華郵政配合長照政策，明年1月5日起，擴大舉辦「中華郵政不老運動」系列活動，規劃陸續辦理57場，包含唱歌聯誼、健康活動推廣及踏青等活動。1061226

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