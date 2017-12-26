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中央社

對以士兵甩巴掌 巴勒斯坦3女子羈押延長

中央社2017/12/26 09:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社以色列歐佛軍事法庭25日綜合外電報導）警方表示，以色列軍事法庭今天裁定，延長羈押3名巴勒斯坦女子。她們在約旦河西岸占領區對以色列士兵甩巴掌，被用手機拍下，影片在網路上瘋傳。

法新社報導，警方說，歐佛（Ofer）軍事法庭裁定17歲的塔米米（Ahed Tamimi），塔米米的母親、43歲的納里曼．塔米米（Nariman Tamimi），以及塔米米的堂姐、21歲的努爾．納吉．塔米米（ Nour NajiTamimi）將延長羈押至28日。

這3人都出現在一段網路上瘋傳的影片中，影片於12月15日攝於約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）附近村莊納比塞雷（Nabi Saleh）。

影片中，塔米米和她的堂姊接近2名以色列士兵後，動手推他們，對他們拳打腳踢，還甩巴掌，同時也以手機錄影。

這2名全副武裝士兵所遭遇的，顯然是企圖挑釁而非嚴重傷害，但他們並沒有回應。在塔米米的母親加入後，士兵向後移動。

塔米米一家人積極參與社會運動，反對以色列軍方占領約旦河西岸。他們說，一名家族成員在12月15日的抗議行動中，頭部遭橡膠子彈擊中。居民表示，村內一些土地遭以色列當局沒收，提供給附近的以色列屯墾區。（譯者：中央社劉淑琴）1061226

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