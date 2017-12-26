台股交投清淡　蘋概股弱勢　大立光4000元失守

台北股市今（26）日開盤漲3.65點，加權股價指數以10526.14點開出，不過開盤不久後10500點失守。各類股部分，早盤電子跌0.4%、金融來到盤下。個股部分，蘋概股弱勢，台積電跌0.2%、鴻海跌1.5%、大立光跌0.25%，4000元大關失守，其他包括嘉聯益、宸鴻、台虹也腳軟綠綠的。
美股因聖誕節休市，外資放假去，台北股市昨（25）日終場則下跌14.78點，收在10522.49點，跌幅0.14%，成交值新台幣811.51億元，創下約3個月來的低量。
台股今（26）日開盤漲3.65點，加權股價指數以10526.14點開出，隨後來到盤下跌30多點，10500點得而復失。各類股部分，早盤電子跌0.4%、金融來到盤下。其他，玻璃較為弱勢跌多，跌幅達1.8%。
個股部分，台積電跌0.2%，來到228元。鴻海跌1.5%，來到90.7元。大立光跌0.25%，來到3990元，4000元大關失守。聯發科也弱勢跌1%以上，來到283.5元。
早盤量大的個股，包括大同、合晶、華東、旺宏、華晶科走揚，不過市場持續傳出iPhone X銷售有疑慮，因此不只大立光跌多，嘉聯益跌3.4%、宸鴻跌5%以上、台虹跌超過2%。