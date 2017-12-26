台股交投清淡　蘋概股弱勢　大立光4000元失守

台北股市今（26）日開盤漲3.65點，加權股價指數以10526.14點開出，不過開盤不久後10500點失守。各類股部分，早盤電子跌0.4%、金融來到盤下。個股部分，蘋概股弱勢，台積電跌0.2%、鴻海跌1.5%、大立光跌0.25%，4000元大關失守，其他包括嘉聯益、宸鴻、台虹也腳軟綠綠的。

美股因聖誕節休市，外資放假去，台北股市昨（25）日終場則下跌14.78點，收在10522.49點，跌幅0.14%，成交值新台幣811.51億元，創下約3個月來的低量。