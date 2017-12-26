AI雲端物聯網潮流 開源軟體是核心

從廠商來看，MIC指出，包括微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）等近來也開始擁抱開源，軟體開放化已經是不可抵擋的趨勢，後續在軟體發展也將扮演更吃重的角色。開源專案平台GitHub已成為各大廠商與開源社群聚集中心。

觀察軟體發展趨勢，資策會產業情報研究所（MIC）指出，開源軟體（Open Source Software）如今已成為技術突破創新的主要動能，包括雲端、大數據、物聯網、人工智慧、區塊鏈等，都是以開源軟體為核心，藉由開源社群參與，加速技術與應用開發。

觀察新興技術軟體趨勢，MIC表示，新興技術將以服務型態呈現，雲端架構向來是軟體服務化的基礎，其中以SaaS（Software as a Service）為大宗，未來如相關容器（Container）、區塊鏈、人工智慧、量子運算等技術發展受到關注。

MIC建議，業者可積極提供各項應用開發環境、工具套件與XaaS（X as a service），結合自身應用資源，持續蒐羅各領域的巨量資料，未來一年以技術為服務的經營模式發展，將持續受到矚目。1061226