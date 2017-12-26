NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈不懼綠色恐怖　新黨成立兩岸服務處學童心願再加碼　竹東主席贈文具組HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

AI雲端物聯網潮流 開源軟體是核心

中央社2017/12/26 09:48
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北12月26日電）資策會MIC指出，軟體開放化勢不可擋，開源軟體（OSS）已是人工智慧、物聯網和雲端大數據核心。

觀察軟體發展趨勢，資策會產業情報研究所（MIC）指出，開源軟體（Open Source Software）如今已成為技術突破創新的主要動能，包括雲端、大數據、物聯網、人工智慧、區塊鏈等，都是以開源軟體為核心，藉由開源社群參與，加速技術與應用開發。

從廠商來看，MIC指出，包括微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）等近來也開始擁抱開源，軟體開放化已經是不可抵擋的趨勢，後續在軟體發展也將扮演更吃重的角色。開源專案平台GitHub已成為各大廠商與開源社群聚集中心。

觀察新興技術軟體趨勢，MIC表示，新興技術將以服務型態呈現，雲端架構向來是軟體服務化的基礎，其中以SaaS（Software as a Service）為大宗，未來如相關容器（Container）、區塊鏈、人工智慧、量子運算等技術發展受到關注。

MIC建議，業者可積極提供各項應用開發環境、工具套件與XaaS（X as a service），結合自身應用資源，持續蒐羅各領域的巨量資料，未來一年以技術為服務的經營模式發展，將持續受到矚目。1061226

五感感測結合AI 估20...不為犬貓施打狂犬疫苗 高市開罰

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan