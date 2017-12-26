中國2018年春季行情 券商鎖定先進製造業、通膨

中國證券報今 (26) 日報導，當前隨著市場不斷調整，新的投資機會正在孕育。近日，多家券商表示，經過第四季的調整，2018 年的春季行情值得期待，目前已進入戰略布局期，看好先進製造與通膨主題等投資方向。

報導指出，海通證券認為，這輪調整從高點至今已持續 1 個多月，從成交量和換手率等指標來看，前三次回調底部日成交低點 250 億股左右，日換手率低點 0.6% 左右，最新的相應指標為 252 億股、0.57%，整體上可判斷本次回調已接近尾聲。

天風證券指出，向前看，隨著幾個不確定性因素的逐步消除，以及 2018 年初央行定向降準即將釋放的流動性，市場風險偏好在這個階段裏，具備短期快速修復的條件。2017 年底的膠著期即將過去，2018 年第一季度可更樂觀一些。