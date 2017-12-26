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中國2018年春季行情 券商鎖定先進製造業、通膨

鉅亨網2017/12/26 09:57
鉅亨網 / NOWnews
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中國證券報今 (26) 日報導，當前隨著市場不斷調整，新的投資機會正在孕育。近日，多家券商表示，經過第四季的調整，2018 年的春季行情值得期待，目前已進入戰略布局期，看好先進製造與通膨主題等投資方向。

報導指出，海通證券認為，這輪調整從高點至今已持續 1 個多月，從成交量和換手率等指標來看，前三次回調底部日成交低點 250 億股左右，日換手率低點 0.6% 左右，最新的相應指標為 252 億股、0.57%，整體上可判斷本次回調已接近尾聲。

天風證券指出，向前看，隨著幾個不確定性因素的逐步消除，以及 2018 年初央行定向降準即將釋放的流動性，市場風險偏好在這個階段裏，具備短期快速修復的條件。2017 年底的膠著期即將過去，2018 年第一季度可更樂觀一些。

對於 2018 年的春季行情，東吳證券認為，主戰場仍在藍籌，小盤股更多是流動性邊際改善的短期反彈邏輯。

當下經濟面臨兩個短期拐點：傳統行業逐步復甦、加上新興產業加速擴張影響下的製造業景氣改善，這也是本輪產能周期的核心看點之一，短期來看拐點逐漸顯性化；綜合基數效應和基本面趨勢影響下的通膨水平逐步上升，這在 2018 年是較為確定的投資機會。因此，藍籌主線之下，關注製造業和通膨鏈，包括機械、電氣設備、大眾消費、農林牧漁和石油化工等行業。

海通證券指出，一季度處於經濟及業績數據空窗，市場主線不明確，政策成為「春季躁動」的主要驅動力，2018 年注重關注先進製造與通膨主題

十九大提出「中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段」，中央經濟工作會議提出由「製造大國向製造強國轉變」，先進製造業是年初政策焦點。此外，年初物價料處在全年高點，通膨相關主題值得重視。

山西證券建議，更加積極地以中長線戰略思維優選進攻標的，布局 2018 年春季行情。重點推薦兩大方向下的主題機會。

一是舊周期的新生：鋼鐵、水泥、玻璃、天然氣等強周期板塊在供需錯配、行業集中度提升背景下的業績估值「雙擊」機會。

二是新供給的崛起：製造強國戰略下的 5G、新能源與新能源汽車、智慧硬體、半導體等戰略新興產業機會，美好生活願景下的大眾消費品升級、新零售、大健康 (保險、創新藥、仿制藥一致性評價等)、環保生態 (工業環保裝備、生態修復等)。

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關鍵字藍籌股先進製造頁十九大強國轉變通膨春季行情中國headline
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