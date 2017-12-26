不為犬貓施打狂犬疫苗 高市開罰

（中央社記者王淑芬高雄26日電）未定期為犬貓施打狂犬病疫苗的飼主要注意了，高雄市動保處對已通知卻不為犬隻施打狂犬疫苗的飼主開出新台幣3萬元的罰單，要求飼主配合，以確保人畜安全。

高市府動物保護處配合清查3年內未施打狂犬病疫苗的飼主名單，通知飼主在收到通知後，盡速帶家中寵物施打狂犬病疫苗。動保處副處長段奇漢今天告訴中央社記者，有飼主不理會，經動保處多次通知聯絡，仍未帶犬隻施打疫苗，動保處依法開罰3萬元，這是高雄市首次開罰。

段奇漢指出，依據動物傳染病防治條例規定，犬隻每年應施打一次狂犬病疫苗，逾期未依規定為飼養犬、貓或食肉目動物施打狂犬病疫苗者，可罰3到15萬元罰緩。