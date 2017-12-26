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中央社

不為犬貓施打狂犬疫苗 高市開罰

中央社2017/12/26 09:54
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄26日電）未定期為犬貓施打狂犬病疫苗的飼主要注意了，高雄市動保處對已通知卻不為犬隻施打狂犬疫苗的飼主開出新台幣3萬元的罰單，要求飼主配合，以確保人畜安全。

高市府動物保護處配合清查3年內未施打狂犬病疫苗的飼主名單，通知飼主在收到通知後，盡速帶家中寵物施打狂犬病疫苗。動保處副處長段奇漢今天告訴中央社記者，有飼主不理會，經動保處多次通知聯絡，仍未帶犬隻施打疫苗，動保處依法開罰3萬元，這是高雄市首次開罰。

段奇漢指出，依據動物傳染病防治條例規定，犬隻每年應施打一次狂犬病疫苗，逾期未依規定為飼養犬、貓或食肉目動物施打狂犬病疫苗者，可罰3到15萬元罰緩。

狂犬病疫苗每劑是200元，段奇漢提醒，如果在動保處施打收費是150元，動保處還提供偏鄉巡迴車免費施打服務，就是要降低狂犬病毒的散播和流行。

動保處表示，國內自102年在鼬獾檢測出狂犬病病毒後，今年持續有50件鼬獾狂犬病陽性案例檢出，全台累計狂犬病案例發生地區為9縣市79鄉鎮，統計102年迄今通報資料共有60件民眾遭疑患狂犬病食肉目野生動物抓咬傷，所以請飼主務必要替家中寵物施打狂犬病疫苗。

動保處統計，高雄市去年施打的狂犬疫病疫苗約8萬劑。1061226

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