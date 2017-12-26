106年國防報告書 首提濱海決勝灘岸殲敵

國防部每2年公布一次國防報告書，今天公布的報告書以「守疆衛土、看見國軍為主軸」，這也是總統蔡英文上任後第一次公布國防報告書。分為5篇、10章節，以6萬多字搭配159張彩色照片及大量的圖表，用簡明的方式向大眾闡述國家國防政策。

（中央社記者呂欣憓台北26日電）國防部今天公布106年國防報告書，提到國軍以創新不對稱的思維建構聯合戰力，會以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的理念阻敵人登島進犯。這是官方首度提出這個新思維。

報告書中提到，國軍以創新不對稱的思維建構聯合戰力，使敵人陷入多重困境，嚇阻敵人不可輕啟戰端，但如果敵人執意進犯，國軍會以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的用兵理念，實施重層攔截和火力打擊，阻敵人登島進犯。

這是官方首度公開證實將國軍過去「灘岸決勝」的戰術概念，轉變為「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」。

報告書中並首次以圖像化的方式解釋蔡總統上任後，國防部在「四年期國防總檢討」提出的重層嚇阻概念。

此外，報告書中也把共軍機艦從105年8月到今年11月底遠海長訓的次數列出，並畫出每一次的航線圖，國防部官員表示，這是要讓國人了解共軍的動態，也讓國人提高警覺心。1061226