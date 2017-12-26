柯文哲建議築高牆　綠委、網友痛批瞎爆

針對陳抗團體脫序，台北市長柯文哲昨在就職三周年記者會表示，除要重訂作業流程外，中央政府硬體的改善，像圍牆、鐵欄杆應該要加高，不改善的話，每次陳抗被迫有大量的警力去做人肉盾牌。對此，民進黨立委今(26)日都反對柯文哲的提議，趙天麟更直言，「牆加再高也沒辦法疏解民怨。」

柯文哲說，中央政府硬體的改善，像圍牆、鐵欄杆應該要加高，不管是行政院、聯合辦公大樓、立法院，不可以「圍牆一翻就過去」，然後為了保護那圍牆，耗費一堆警力去當人肉盾牌。

對此，趙天麟表示，牆加高的話題可以不用再考慮，牆加再高也沒辦法疏解民怨，不如就相關的集遊法所規定的，做更妥適的處理，比單獨加高圍牆，觀瞻都來的比較好。