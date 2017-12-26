柯文哲建議築高牆　綠委、網友痛批瞎爆

針對陳抗團體脫序，台北市長柯文哲昨在就職三周年記者會表示，除要重訂作業流程外，中央政府硬體的改善，像圍牆、鐵欄杆應該要加高，不改善的話，每次陳抗被迫有大量的警力去做人肉盾牌。對此，民進黨立委今(26)日都反對柯文哲的提議，趙天麟更直言，「牆加再高也沒辦法疏解民怨。」
柯文哲說，中央政府硬體的改善，像圍牆、鐵欄杆應該要加高，不管是行政院、聯合辦公大樓、立法院，不可以「圍牆一翻就過去」，然後為了保護那圍牆，耗費一堆警力去當人肉盾牌。
對此，趙天麟表示，牆加高的話題可以不用再考慮，牆加再高也沒辦法疏解民怨，不如就相關的集遊法所規定的，做更妥適的處理，比單獨加高圍牆，觀瞻都來的比較好。
黃國書也說，立法院長期以來，就是公眾可以進出的民意機關，有高度的象徵意義，他不同意立法院再築高牆，築高牆對立法院、對民主自由社會的意義並不好。
回顧2014年11月23號，柯文哲在選前壓軸致辭時指出，意識形態對立豎起一道「隱形但冰冷的高牆」，他要結束對立、結束仇恨，要與所有市民一起用愛和擁抱，推倒這道高牆。
對比他三年前講的話，現在卻建議要築高牆，被網友嘲諷「柯P可和秦始皇修長城的偉大功績比美」、「這本末倒置了吧？不是應檢討抗爭原因嗎？」還有網友痛批柯P政客化。
對此，趙天麟說，柯文哲的中心思想到底是什麼？確實很難理解，他提的這個建議滿瞎的、也不妥當，絲毫不需要再考慮。