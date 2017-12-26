今日星正妹／無双小彩充實自我　為國樂跨界藝術盡心力

有著活潑可愛、充滿熱情的獅子座個性，無論是演奏二胡、跳舞都十分專業，並散發著一股迷人的氣息，在團隊中又扮演著穩定軍心的角色，她是「無双樂團」第一代團員，也是現任隊長小彩 Zaya。

父母分別是音樂老師及舞蹈老師的小彩，小學時是舞蹈班，並且是體操隊的一員，還曾在平衡木、單槓等項目拿過全國賽第一名。不過父母認為她學習舞蹈、運動太辛苦，因此希望她轉換跑道學習音樂，而父親本身學國樂，因此也希望小彩學習國樂，並選擇二胡。小彩笑著說，「一開始我雖然很反抗，覺得二胡是公園的老人家在拉的樂器，但我爸堅持，且我敵不過可愛的『熊熊』攻勢就屈服了。」

小彩中途也曾想過放棄，但一直以來讀的都是音樂班，她也有著獅子座不服輸的個性，因此用著好勝心走到現在。她說還好自己並沒有放棄二胡，因為二胡是國樂器中少數能挑戰高難度曲目的樂器，也讓她能有許多嘗試及發揮，其他國樂器限制比較多。



▲小彩說，二胡是國樂器中少數能挑戰高難度曲目的樂器，也讓她能有許多嘗試及發揮。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

小彩在大學還沒畢業時，無双樂團的劉團長就已與她聯繫上，並溝通組團的想法。雖然當時小彩身處學風較為保守的南藝大國樂系，但她覺得除了保留傳統也應接觸時下流行的元素，而劉老師組團的想法她也很贊同，於是在大學畢業就加入了「無双樂團」，為國樂在跨界藝術上做努力。

小彩說，國樂是種表演藝術，所以「無双樂團」一直秉持著讓觀眾有聽覺、視覺雙享受的概念，除了在音樂上追求完美演出，在服裝上也力求吸睛。此外，團員也很重視身材及保持體態、儀容等等細節，甚至平時也會請老師來教授美姿美儀、化妝等課程。



▲小彩說，國樂是種表演藝術，所以「無双樂團」一直秉持著讓觀眾有聽覺、視覺雙享受的概念。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）

小彩在加入「無双樂團」時，也在高中擔任音樂老師，在3年前為了專心在樂團而辭掉教職，並且接下隊長一職。小彩說，擔任隊長，除了要安排團員訓練及團練時間，也要跟老師溝通節目的設計及安排，並且隨時了解團員的狀況，當老闆與團員之間溝通的媒介。

除了在國樂的路上持續精進自己，小彩目前也正在就讀戲劇系的表演藝術研究所，她說會去考表演藝術研究所，是想多看看跨領域的世界。已經擁有音樂教師證的小彩，正朝著拿表演藝術教師證而努力，她說如果順利，未來在無双也可能轉幕後，並且在大學任教，甚至繼續念博士。她期許自己在台灣的表演藝術上能再多盡一些心力，也希望有更多年輕學子加入這個行列。



▲小彩期許自己在台灣的表演藝術上能再多盡一些心力，也希望有更多年輕學子加入這個行列。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）



▲▼「無双樂團」隊長小彩 Zaya。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）





▲▼「無双樂團」隊長小彩 Zaya。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.26）