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〈大立光頻破底〉今日跌破4000元大關 光學元件殺

鉅亨網2017/12/26 10:21
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蘋果供應鏈今 (26) 日早盤仍弱勢，股王大立光 (3008-TW) 盤中股價跌破 4000 元，最低跌到 3945 元，同屬光學元件的玉晶光 (3406-TW)，股價也下跌 4%，蘋果供應鏈由於 iX 銷售不佳訊息影響，而遭到賣壓空襲。

在大立光遭賣壓襲擊後，市場殺盤重心也逐步轉向軟板供應鏈，包括台郡 (6269-TW)、臻鼎 (4958-TW) 盤中都放量跌破波段低點，其中台郡盤中最低跌到 103 元，跌幅達 6.78%。臻鼎股價盤中最低也跌到 4.24%、嘉聯益 (6153-TW) 盤中最深跌幅也達 4.24%。

大立光今日早盤以 4010 元開出，盤中 4000 元賣壓沈重，最低點在 3945 元，同時，同屬蘋果光學元件供應鏈的玉晶光 (3406-TW) 盤中也跌 4%，整個蘋果供應鏈受 iX 傳言銷售不住的市場不利訊息影響極大。

台郡今日盤中跌破波段低點 106 元，11 月營收 40.4 億元創新高紀錄，月增 28.19%，年增 122.97%，累計前 11 月營收為 222.92 億元，年增 29.64%。台郡 11 月營收是今年第 3 度創單月新高，前 11 月營收則已超越去年全年 190.96 億元。

台郡第 3 季營收為 71.17 億元，毛利率 23.03%，稅後純益 10.7 億元，每股純益 3.48 元。前 3 季營收為 151.01 億元，稅後純益 16.8 億元，年增 34.4%，每股純益 5.57 元。

臻鼎今年 7 月投入最新類載板製程，在良率快速攀升下，類載板製程產品已在 9 月獲利，推升臻鼎第 3 季純益攀升，臻鼎第 3 季純益達 17.03 億元，季增 7.74 倍，年增 20%，每股純益 2.12 元，累計前 3 季稅後純益 22.52 億元，年增 9.96%，每股純益 2.8 元。

臻鼎今年業績大爆發，主要原因在於江蘇淮安廠區新產能開出，帶動營收走揚，而目前臻鼎深圳廠、秦皇島廠區全面滿載生產，淮安與秦皇島廠區也將進行擴廠計畫，預計 2019 年將開出新產能貢獻營收。

台郡日 K 線圖

 

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