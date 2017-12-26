〈大立光頻破底〉今日跌破4000元大關 光學元件殺

蘋果供應鏈今 (26) 日早盤仍弱勢，股王大立光 (3008-TW) 盤中股價跌破 4000 元，最低跌到 3945 元，同屬光學元件的玉晶光 (3406-TW)，股價也下跌 4%，蘋果供應鏈由於 iX 銷售不佳訊息影響，而遭到賣壓空襲。

在大立光遭賣壓襲擊後，市場殺盤重心也逐步轉向軟板供應鏈，包括台郡 (6269-TW)、臻鼎 (4958-TW) 盤中都放量跌破波段低點，其中台郡盤中最低跌到 103 元，跌幅達 6.78%。臻鼎股價盤中最低也跌到 4.24%、嘉聯益 (6153-TW) 盤中最深跌幅也達 4.24%。