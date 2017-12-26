iX出貨預估被下調 分析師：消費者還是覺得貴

據《彭博社》，分析師下調蘋果 (Apple Inc.)(AAPL-US) iPhone X 明年第 1 季出貨量預估，主要是因為假期購物季的尾聲，出現需求冷淡的訊號。

國金證券 (Sinolink Securities Co.) 分析師 Zhang Bin 於週一 (25 日) 報告指出，明年首季出貨量或將低至 3500 萬，低於他此前所估計，「第 1 波需求熱度退燒之後，市場現在擔心 iPhone X 的高標價或將於第 1 季弱化需求。」

沃倫資本 (JL Warren Capital LLC) 則指出，由於部份蘋果供應商下砍訂單，因此預估明年第 1 季出貨量將從第 4 季 3000 萬降至 2500 萬。這間總部位於紐約的研究機構上週五 (22 日) 發表客戶報告指出，出貨量減少反映出「 iPhone X 因為單價高與引人入勝的革新缺乏而需求趨軟... 壞消息在於，高度被關注與行銷的 X 並未提升全球對 iPhone X 的需求。」