廣編／不景氣中的口紅經濟　逆齡研究所讓美麗輕鬆抗跌

這其實也是逆齡研究所成立的初衷：保養品是長遠的消耗品，用完就必須添購，如同房貸或房租，每月都得繳，但豪宅人人想住，但昂貴的租金又有多少人能長期負擔得起？當然有很多頂級品牌產品很好，但每天小心翼翼多滴了兩滴心都淌血；或是那些平價又號稱多效合一的瓶瓶罐罐，大多只是擦了心安，擦多了還造成肌膚負擔。走太多迂迴的冤枉路，耗費的不只金錢，更重要的是有多少青春可以這樣實驗？

景氣寒冬中沒漲的只剩下薪水，口紅經濟其實是女人想討好自己的小小幸福，保養真的是許多人的畢生功課，但只要抓對方法用對產品，一天花少少時間就能把狀態維持住，而如何在有限的預算中，選擇適合自己的好產品？

五年級的馬克，從事保養品相關工作已近二十年「幾乎是大半輩子了啊！」他笑著說，不僅因此熟稔皮膚保養知識，自己當然更是最好的效果見證，不說真的看不出來年紀已近半百，推薦的產品更常是身邊貴婦朋友的最愛，於是興起念頭：何不將好東西用更平易近人的方式推廣？

「好的產品自然會把人留住」逆齡研究所嚴選的產品，像主打的安瓶，高達95%的有效成分，天然有機萃取，無添加任何香料、防腐劑或其他人工添加物，是沙龍保養品的最高規格，更是上市以來的銷售冠軍。這些在沙龍護膚中心貴婦們趨之若鶩的大熱產品，我們少掉中間的廣告宣傳、管銷成本壓低利潤，用更平實的價格，更易於接觸的管道推薦給大家，從不標榜神奇的口號，因為廣告說得再多，還是得自己給肌膚一次機會。

在如今全球化經濟的時代，逆齡研究所有著小小的宏願，希望每個人都值得用最好的產品留住自己的青春，那些曾是名媛貴婦的專屬，人人都能輕鬆擁有。

才發現，最棒的美容沙龍就在自己家中。