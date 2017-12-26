陸維權人士吳淦 顛覆國家政權判8年

新聞稿並指吳淦勾結一些具有顛覆國家政權思想的非法宗教活動人員、職業訪民、少數律師和其他人員，以「維權」、表演「行為藝術」等為幌子，採取在公共場所非法聚集、起哄鬧事，在訊息網路上辱罵他人、散布虛假訊息等方式，炒作多起熱點案事件，抹黑國家機關，攻擊憲法所確立的國家制度，實施了一系列顛覆國家政權、推翻社會主義制度的犯罪活動，嚴重危害國家安全和社會穩定。

天津市第二中級人民法院官網在宣判後發布新聞稿指出，吳淦因對國家現行政治制度不滿，逐漸產生顛覆國家政權的思想。其後，吳淦長期利用訊息網路散布大量言論，攻擊國家政權和憲法確立的國家制度，宣揚用以顛覆國家政權的「推牆」思想。

新聞稿稱，公訴機關指控吳淦犯顛覆國家政權罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立。「吳淦犯罪行為積極，情節惡劣，社會危害性大，主觀惡性深，應依法從嚴懲處」。

新聞稿強調，法院今天根據吳淦犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依法作出上述判決。

新聞稿稱，「部分社會群眾旁聽了宣判」，但並沒有說明吳淦是否當庭表示要上訴或放棄上訴。

2015年7月9日，中國大陸大規模抓捕維權律師與有關人士，被稱為「709事件」。

英國廣播公司（BBC）中文網此前報導，吳淦是709事件第一位被抓、也是最後一位受審的異議人士。吳淦的朋友們相信，案件拖這麼久，幾乎可以肯定是因為他拒絕低頭，不像其他人那樣在國營電視台上認罪。

報導指出，在網路自稱「超級低俗屠夫」的吳淦，把他的屠刀伸向了腐敗和不公，進行毫不妥協、有時候甚至是粗鄙無禮的抗爭，這令他成為中國最廣為人知的異見者和政府的敵人。

自由亞洲電台24日報導，吳淦涉嫌「顛覆國家政權罪」一案，今年8月14日在天津第二中級人民法院閉門審理，當天，多名到場聲援的公民被帶去了派出所。

報導指出，吳淦和709案被捕的維權律師謝陽將在26日同日宣判。有律師認為，中共當局是刻意選擇在西方聖誕假期期間宣判，對於結果並不樂觀。1061226