臉長籃球大腫瘤 古巴童難呼吸赴美移除

來自古巴維拉克拉拉省（Villa Clara）的柴雅斯（Emanuel Zayas）與父母最近抵達美國佛羅里達州邁阿密，準備讓醫師移除他臉上腫瘤，讓他回歸正常生活。他預定明年1月12日在邁阿密大學傑克森紀念醫學中心霍茲兒童醫院（University of Miami's JacksonMemorial Holtz Children's Hospital）動手術。

（中央社邁阿密25日綜合外電報導）一名14歲的古巴男孩兩年前左鼻翼長了類似青春痘的組織，幾個月後擴大成籃球般大的似肉腫瘤，雖是良性且非癌症，但可能把男孩頸部給折斷和讓他窒息，如今抵達美國準備手術。

哥倫比亞廣播公司（CBS）邁阿密電視台報導，柴雅斯出生時，被診斷出罹患多骨纖維性發育不良（polyostotic fibrous dysplasia），這種罕見疾病會以纖維組織取代多個骨骼生長區域，可能導致腿部、手臂與頭骨斷裂或畸形。

柴雅斯兩歲時，他的疾病開始影響到左手臂與左腿。他9歲時病情惡化，但醫師還是開藥控制。柴雅斯原以為他鼻子長的是青春痘，等到他11歲時，醫師診斷這是骨化纖維瘤（ossifying fibroma）。過去3年，這個良性腫瘤不斷擴大，現在重達約4.5公斤，宛如一顆籃球。

這個腫瘤占據柴雅斯臉部，嚴重影響上顎與鼻子骨骼。他只能用嘴呼吸，且嚴重營養不良。

兩個月前，邁阿密大學口腔顎面外科醫師馬克斯（Robert Marx）得知柴雅斯病情，馬上向他伸出援手。馬克斯在治療類似的臉部腫瘤上經驗豐富，是美國少數幾位專門替極端腫瘤動手術的醫師。

馬克斯22日早上在記者會解釋：「光是這個腫瘤的重量就足以威脅生命。如果放任不管，腫瘤的實際體積將折斷他的頸部或讓他無法呼吸。」

柴雅斯的母親維斯卡伊諾（Melvis Vizcaino）說：「他的照片能落到馬克斯手上，真的是上帝顯現的奇蹟。我很感激他願意接下這個病例。他和傑克森紀念醫學中心的每個人，都向我們展現溫暖的同情心。」（譯者：中央社張曉雯）1061226