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政治

造謠走路工網友道歉　國民黨決定不告了

記者戴祺修／台北報導2017/12/26 10:42
▲國民黨發言人黃健豪邀網友一起出來打球。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.26）
▲國民黨發言人黃健豪邀網友一起出來打球。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.26）

為表達對《勞基法》修惡的不滿，勞團與學生團體上周末舉辦大遊行，但卻有網友表示，他聽到朋友說，國民黨在遊行時有發1000元。國民黨對此喊出要提告。國民黨今(26)日舉行記者會表示，由於該網友已經在網路上發布道歉文，所以不會提告，但未來對於不實的網路謠言，一定會採取必要的法律行為，捍衛自己的清白。

PTT網友(LOXA0115)23日在八卦版發文，稱聽朋友講「國民黨遊行有發1千元，會不會太有錢？」引發網友討論，國民黨則在臉書以「溫良恭儉，不讓」為題發表貼文，要求網友限時48小時內，也就是12/27(三)中午12點之前，在八卦版發文道歉，否則將以中國國民黨的身分正式提告。

▲國民黨對於網友(LOXA0115)的走路工文章喊告。（圖／取自國民黨臉書）

對於國民黨將採取法律行動，網友也在今日貼出道歉文，文章中表示，很抱歉未經查證就擅自爆掛造謠，玷汙了這次的遊行，未來他會謹言慎行，並感謝國民黨給的機會。該網友強調，他沒有加入任何政黨，不是民進黨的黨工，更不是國民黨派來自導自演的人。 

國民黨發言人黃健豪表示，有收到網友道歉文章，所以本次不提告，基於言論自由，作為政黨一定會接受大家的批評，並從中檢討，進而爭取更多民眾的支持，但網路上許多刻意造謠抹黑，一定不會退讓，套句網友的留言，「國民黨會給你機會，民進黨就會直接查水表」，黃健豪也希望未來可以跟該位網友一起打球。

國民黨發言人洪孟楷表示，PTT是台灣的活力與驕傲，所以他希望PTT不要成為政治口水的染缸，希望一切的造謠、抹黑與汙衊都被禁止，網友可以不喜歡任何政黨的形象與言論，但是千萬不要用抹黑、造謠的方式來損害政黨形象，因此國民黨未來對於網路的不實言論，將採取零容忍的作法。

▲PTT網友(LOXA0115)道歉文。（圖／取自PTT）

關鍵字國民黨勞工遊行造謠提告ptt
柯P建議築高牆　綠委、網友批瞎爆總統民調創新低　綠委籲勿闢新戰場

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