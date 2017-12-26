造謠走路工網友道歉　國民黨決定不告了

為表達對《勞基法》修惡的不滿，勞團與學生團體上周末舉辦大遊行，但卻有網友表示，他聽到朋友說，國民黨在遊行時有發1000元。國民黨對此喊出要提告。國民黨今(26)日舉行記者會表示，由於該網友已經在網路上發布道歉文，所以不會提告，但未來對於不實的網路謠言，一定會採取必要的法律行為，捍衛自己的清白。

PTT網友(LOXA0115)23日在八卦版發文，稱聽朋友講「國民黨遊行有發1千元，會不會太有錢？」引發網友討論，國民黨則在臉書以「溫良恭儉，不讓」為題發表貼文，要求網友限時48小時內，也就是12/27(三)中午12點之前，在八卦版發文道歉，否則將以中國國民黨的身分正式提告。