總統信任度創新低　綠委籲不要再闢新戰場

有最新民調顯示，民眾對總統蔡英文的信任度下滑至32%，執政滿意度跌至27.1%。再創執政19個月的新低，對此，民進黨立委黃偉哲今(26)日表示，雖然總統說改革都有陣痛，但現在執政的體質也沒那麼厚，他呼籲不要再闢新的戰場。
黃偉哲說，民調下降是不爭的事實，也是警訊，蔡總統說改革都有陣痛，所以這是總統選擇要承擔的，不過到現在為止，戰場滿多的，是應該要療傷止痛的時候。
黃偉哲指出，繼續改下去，說不定革命會革了自己的命，他呼籲不要再闢新的戰場，現在執政的體質也沒那麼厚，看過去的歷史，改革幅度過多的，最後都是小命不保，所以改革還是要循序漸進，沒有辦法一步到位。
民進黨立委黃國書則說，這時候的確是民進黨面臨很多挑戰，蔡政府推出非常多改革政策，戰場開了非常多，不滿意度提高，這都是要面臨的挑戰。
不過黃國書認為，蔡英文在改革步驟，她有她的想法，她有她按步就班的作為，這時候民調不高是必然，但不代表在任期結束前一直都會是這樣子，相信在一段時間後，大家可以看到改革成果，蔡英文她應該是胸有成竹，來面對所有民意上的考驗。
對於民調指出，台北市長柯文哲在中南部的支持度，和行政院長賴清德差不多，但中南部是民進黨比較強的地方，怎麼會有這現象？民進黨立委趙天麟表示，中央執政有中央執政的困難，尤其在進行許多法案，幾乎把潘朵拉盒子一次打開，所以這也是他佩服賴揆的勇氣。
趙天麟表示，再者，執政有執政的壓力跟包袱，柯文哲他是無黨籍、又是在台北市，不用承接整個中央的壓力，他想到可以罵中央兩句，要資源的時候也可以跟中央索取，對他來說當然壓力比較少，在民調上面的受力面比較小，他覺得賴清德當他把相關的改革法案都做完後，民調就會回升。