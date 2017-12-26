總統信任度創新低　綠委籲不要再闢新戰場

有最新民調顯示，民眾對總統蔡英文的信任度下滑至32%，執政滿意度跌至27.1%。再創執政19個月的新低，對此，民進黨立委黃偉哲今(26)日表示，雖然總統說改革都有陣痛，但現在執政的體質也沒那麼厚，他呼籲不要再闢新的戰場。

黃偉哲說，民調下降是不爭的事實，也是警訊，蔡總統說改革都有陣痛，所以這是總統選擇要承擔的，不過到現在為止，戰場滿多的，是應該要療傷止痛的時候。

黃偉哲指出，繼續改下去，說不定革命會革了自己的命，他呼籲不要再闢新的戰場，現在執政的體質也沒那麼厚，看過去的歷史，改革幅度過多的，最後都是小命不保，所以改革還是要循序漸進，沒有辦法一步到位。