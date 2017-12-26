大一妹戰7男！「綠帽男友」崩潰：女友後面姿勢我知

近日有網友在「Dcard」爆料，指出某知名攝影師疑似藉著拍攝名義舉辦「6女7男群交趴」，還疑似有收費行為，事後部分照片流出，且照片中女主角遭踢爆大多已有男朋友，引發熱議。事件爆發後，有「綠帽男友」出面崩潰表示「自己的女友在後面看是什麼姿勢我自己了解」。
日前一名網友在《Dcard》發文，附上了一張截圖，照片中可見，三名裸女背對著鏡頭，底下寫道「那天是六位女生與七男的活動，一個個滿足以後，跟男友說要幫朋友慶生的回家了，跟家人說夜唱的也回去了，說去看電影的也回家了」引發網友們議論紛紛。
有網友爆料，指出某知名攝影師疑似藉著拍攝名義，舉辦「6女7男群交趴」，還疑似有收費行為。事後照片流出，有眼尖網友發現照片裡的女子竟是自己心愛的女友，怒而提分手；也有女網友指認，照片中其中一名女子是自己的朋友；不過也有網友出面澄清，朋友只是去當「觀察員」，並沒有參加活動。
此外，也有不少「綠帽男友」們紛紛出面，崩潰直呼「自己的女友在後面看是什麼姿勢我自己了解，加上晚回家裡由，其實非常明顯了」、「左邊那個是我女友，她的屁股比較扁，太好認…還有她照片裡的頭髮是當時剛弄的，我還陪她去弄了半天…」。
▲有攝影師疑似藉著攝影名義舉辦群交派對，事件引發網友熱議，「綠帽男友」出面指認紛紛崩潰。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲有攝影師疑似藉著攝影名義舉辦群交派對，事件引發網友熱議，「綠帽男友」出面指認紛紛崩潰。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲群交攝影師「1女戰4男」全裸性愛照曝光。（圖／翻攝自PTT）