大一妹戰7男！「綠帽男友」崩潰：女友後面姿勢我知

近日有網友在「Dcard」爆料，指出某知名攝影師疑似藉著拍攝名義舉辦「6女7男群交趴」，還疑似有收費行為，事後部分照片流出，且照片中女主角遭踢爆大多已有男朋友，引發熱議。事件爆發後，有「綠帽男友」出面崩潰表示「自己的女友在後面看是什麼姿勢我自己了解」。

日前一名網友在《Dcard》發文，附上了一張截圖，照片中可見，三名裸女背對著鏡頭，底下寫道「那天是六位女生與七男的活動，一個個滿足以後，跟男友說要幫朋友慶生的回家了，跟家人說夜唱的也回去了，說去看電影的也回家了」引發網友們議論紛紛。