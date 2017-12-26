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暗黑兵法？俄中選會禁止普丁最大政敵Navalny參

鉅亨網2017/12/26 10:42
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《紐約時報》報導，俄羅斯中央選舉委員會正式禁止反對黨領袖 Aleksei A. Navalny 參加明年的總統大選。

41 歲、被視為現任總統普丁最大政敵的 Aleksei A. Navalny 號召其支持者上街頭抗議。

俄羅斯中選會 13 個成員中，有 12 人投票反對 Aleksei A. Navalny 登記為總統候選人，另一人則因利益迴避而選擇放棄投票。禁止他參選總統的理由是他曾因一樁詐欺案被判緩刑，但他反駁該案起訴具有政治動機。

中選會的投票結果並不令人意外，因為先前中選會成員受訪時即已表態 Navalny 可能不具合法參選資格，就連 Navalny 自己也早有準備，在中選會正式宣布決定之前，已經錄製好對外回應的影片。

「我們根本沒有選舉，因為普丁怕死了，他認為和我競爭有風險。所以他對他在中選會的僕人們下達命令，讓他們拒絕我登記參選。」Navalny 指出，中選會成員是由總統指派。

「我們要對抗這虛偽的選舉，我們要說服大眾不要參與選舉，他們根本不在意你投給誰，只要你人來了，簽名了，他們拿到你的選票了，這樣就可以當作有選舉了。」

他在影片中號召支持者杯葛 3 月大選，並稱他在全俄羅斯設立的 84 個服務處將開始籌備選舉杯葛活動，他也宣布籌備在投票所監票的活動。

根據俄羅斯選舉法，獨立候選人只要獲得 500 個提名就能登記參選總統，Navalny 表示自己已經獲得 1500 個提名。普丁本次亦是以獨立候選人的身分參選。

俄羅斯總統選舉活動自 12 月啟動，於明年 3 月投票，任期 6 年。民調顯示，70% 受訪者支持普丁連任，如連任成功，這將是普丁第四任總統。

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關鍵字俄羅斯中選會候選人參選選舉navalny普丁headline
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