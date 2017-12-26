本土劇黃瑄懷孕丟工作　發千字文感嘆「潛規則」

藝人黃瑄因本土劇《春花望露》的惡媳婦角色知名度大開，6月和新加坡籍老公「馬卡龍先生」結婚，目前正在待產中。黃瑄25日聖誕節當天，在臉書突然發出一千七百多字長文，她感嘆「潛規則」並坦言，「懷孕=報銷一年以上甚至從此退出。」
黃瑄提及自己懷孕喜訊一曝光，旁人反應竟是驚嚇，「許多圈內人得知消息那一秒的當下，眼神中不小心露出了驚嚇，緊接著的恭喜與笑容帶點勉強。」她強調，「我了解這些反應沒有惡意，只是因為他們心知肚明我會失業，而生產後能不能順利回來，是個更艱鉅的挑戰，不只是外表上有沒有辦法回的來，更恐怖的是停滯這一年錯失多少好角色好機會？會有多少同類型的女演員卡位？觀眾是健忘的，製作單位是現實的，一年後我想回來，還有位子嗎？」她揭露女演員最害怕的幾個狀況。
▲黃瑄揭露演藝圈潛規則。（圖／翻攝自臉書 , 2017.12.26）
想到藝人處境，她忍不住感嘆，「台灣藝人外表光鮮亮麗，其實完全不是那回事，沒有底薪、沒有勞健保、沒有獎金、沒有退休金，一例一休怎麼修法都跟我沒關，更別說帶薪的病假、產假、育嬰假了。」其中的潛規則，她相當有感，「演藝圈其中一項潛規則就是：懷孕=報銷一年以上甚至從此退出。從七月春花殺青算起，黃瑄會失業至少一年半！不要覺得這是危言聳聽，我已經推掉一部連續劇主角，還被綜藝節目退通告，也從尾牙以及過年商演被除名了。」
最後，她吐露自己內心最大的恐懼，「對黃瑄來說，懷孕最大的恐懼，戲劇是我所熱愛也是我唯一的專長，不能拍戲就失去自我認同與定位，像沒有水跟空氣一樣難受。所以親愛的各位，如果你或身邊的人有過這樣職場上的恐慌，請告訴我該如何調適？希望你們能陪我一起度過這段難捱的時光，謝謝。」字裡行間充滿丟掉工作的無奈與徬徨。