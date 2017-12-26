本土劇黃瑄懷孕丟工作　發千字文感嘆「潛規則」

藝人黃瑄因本土劇《春花望露》的惡媳婦角色知名度大開，6月和新加坡籍老公「馬卡龍先生」結婚，目前正在待產中。黃瑄25日聖誕節當天，在臉書突然發出一千七百多字長文，她感嘆「潛規則」並坦言，「懷孕=報銷一年以上甚至從此退出。」

黃瑄提及自己懷孕喜訊一曝光，旁人反應竟是驚嚇，「許多圈內人得知消息那一秒的當下，眼神中不小心露出了驚嚇，緊接著的恭喜與笑容帶點勉強。」她強調，「我了解這些反應沒有惡意，只是因為他們心知肚明我會失業，而生產後能不能順利回來，是個更艱鉅的挑戰，不只是外表上有沒有辦法回的來，更恐怖的是停滯這一年錯失多少好角色好機會？會有多少同類型的女演員卡位？觀眾是健忘的，製作單位是現實的，一年後我想回來，還有位子嗎？」她揭露女演員最害怕的幾個狀況。