購物旺季美股衝高 消費類股漲聲響

1111 起跑的消費旺季再創銷售佳績，股市也一片漲聲回應，統計 1111 以來全球主要股市中，美股上漲 5.9% 表現最吸睛，類股則以非必需消費類股上漲 8.8% 居冠。儘管美股仍處歷史高點，但經濟持續復甦，加上稅改、升息等基本面支撐下，包括消費相關及擁有長線題材的生技產業，都是可以多加留意的標的。

鉅亨基金交易平台指出，今年全球股市上漲了一整年，到了年底的消費旺季，股市持續向上衝高。自 1111 以來，以已開發市場的歐美股市表現較為突出，尤其美股受惠總統川普稅改與強勁的勞動市場數據，支持股市維上漲 5.9%；歐洲股市主要受惠於經濟數據強勁，根據彭博資料顯示，最新的歐元區綜合採購經理人指數為 57.5 高於前期的 56.0，顯示歐洲景氣持續熱絡，有利歐洲股市表現，希臘、瑞士、葡萄牙、西班牙、德國股市皆走高，漲幅介於 2.4%~7.8% 之間。