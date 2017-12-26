陸學者：2021年前台海無戰爭危險

中共官媒環球時報今天報導，閻學通日前受訪展望未來一年中國大陸外部情勢，也被問到中共第19次全國代表大會提出的「新時代」會對台海產生什麼影響。

前總統陳水扁2000年上任後，閻學通曾預測台海最晚2008年會爆發軍事衝突。2008年6月，他撰文為自己不準確的預測公開道歉，並預測台海在2016年前可能沒有軍事衝突危險。

（中央社記者尹俊傑北京26日電）中國大陸學者閻學通表示，對北京而言，兩岸統一並非取決於物質條件，而是戰略選擇問題。曾為錯誤預測台海會發生軍事衝突道歉的他說，2021年前台海沒有戰爭危險。

閻學通說，中國大陸仍處於社會主義初級階段，「但統一台灣的物質條件已經具備」。能否統一不是物質力量是否具備的問題，而是一個戰略選擇問題。

他表示，自己曾在2008年為錯誤預測台海會發生軍事衝突道歉，並預測其後8年沒有發生軍事衝突的危險。「歷史證明，預測台海不發生軍事衝突是容易準確的，因此我預測2021年之前台灣問題不會解決，台海也沒有戰爭危險。」

閻學通說，從目前看，總統蔡英文不太會宣布台灣獨立。

無獨有偶，過去曾斷言2021年兩岸將走向衝突的中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮，中共19大後也改口說北京「不是那麼急了」。

金燦榮2016年6月預期，蔡總統上任後，兩岸可能往溝通、施壓、對抗、衝突4階段發展。他今年11月接受中央社記者訪問時說，兩岸情勢發展不像他想像惡化那麼快，而北京處理涉台議題的新方向是「誰也不靠，只靠自己」。

他表示，北京將鞏固實力面對台灣議題，想把美國隔絕在外，對中美第四公報沒有急迫要求，也不會費功夫和美國商量。1061226