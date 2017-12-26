蘋果傳攻自駕車 導航感測技術有眉目

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）蘋果傳深化自駕車布局。外媒報導，蘋果整合自動駕駛導航與感測設備，可讓車輛自動按照導航行駛路線，蘋果也開發可辨識行人的自駕車技術。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果在自動駕駛導航技術上有新進展，可讓車輛自動地按照導航行駛路線。相關技術整合感測設備，可在導航過程中監測行駛路徑的特徵，車輛導航系統也與感測設備相互運作。

蘋果深化自駕車布局，國外財經網站CNBC日前報導，蘋果在3D偵測技術有新進展，蘋果資深人工智慧研究員和機器學習（Machine Learning）研究科學家，揭露蘋果在自動駕駛車應用偵測行人和騎腳踏車者的相關3D技術。