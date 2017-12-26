蘋果iX傳砍單 中國蘋果供應鏈業者這麼回應...

證券時報報導，該報詢問藍思科技、安潔科技，兩公司均表示並未收到蘋果下調明年一季度訂單的消息，目前仍在按照原計劃生產。藍思科技董秘彭孟武表示，「公司從未接到蘋果下調訂單的消息，事實上我們此前接到客戶的預期目標就是 3000 萬到 3500 萬部左右，不存在所謂的大砍訂單的情況，傳聞有誤導性，公司的基本面沒有變化。」

綜合證券時報、北京新浪網報導， 12 月 25 日，有媒體消息稱因 iPhone X 銷售不如預期，蘋果 (AAPL-US) 公司下調了明年首季銷量預期，從原訂單季 5000 萬部大減至 3000 萬部，減幅超預期。同時稱富士康旗下鄭州廠區緊急宣布，全面暫停招工作業。然而，證券時報報導， 該報詢問藍思科技 (300433-CN)、安潔科技 (002635-CN)，兩公司均表示並未收到蘋果下調明年一季度訂單的消息，目前仍在按照原計劃生產。

報導指出，彭孟武說：「目前接到的蘋果主流的機型訂單情況是，iPhone7 訂單較之前增加了一些，iPhone8、iPhone8 plus 與 iPhone X 訂單在按照原計劃訂單執行。從經營的情況看，明年公司獲得的雙面玻璃訂單還會加多，公司前期募資修建的工廠正在按計劃建設。12 月 23 日公司召開會議，預計到明年年底藍思工人數量會從目前的 10 萬人增加到 13 萬人。」

據報導，按照規律，在每年的一季度，蘋果會下調前一代產品售價，比如在 2017 年一季度對 iPhone6s 下調價格，供應鏈也會配合蘋果售價下調來下調零組件價格。彭孟武則表示： 「 目前還沒有從下游得到蘋果下調售價的情況，按照以往規律會在新年 1 月 1 日調整，但這是常規調整，對經營不存在影響。 」

中泰證券最新發布藍思科技的調研報告稱，近期行業砍單傳言加上媒體放大影響，經過產業鏈驗證，目前 iPhone X 訂單飽滿，2018 年第一季度預計在 3500 萬至 4000 萬部。

然而，各家券商的觀點並不一致，部分券商研究員掌握的情況是蘋果下調銷售預期屬實，有兩家券商分析師接受證券時報採訪時透露，蘋果方面確實下調了明年一季度銷售目標，但幅度比傳聞的要小。其中一位分析師表示，據他們掌握的情況，明年一季度 iPhone X 銷售預期從 3900 萬台下調到 2900 萬台。

有匿名的券商分析師對證券時報記者表示，蘋果概念股近期大幅回調與市場此前預期過高有很大關係；另一方面，今年手機市場整體增長放緩，沒有達到此前預期的超級換機潮，市場對產業鏈看好的態度不夠堅定。