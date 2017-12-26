大陸昆山頒停工令？　台股早盤一度跌逾80點

市場25日晚間流傳中國大陸昆山市官方文件，要求吳淞江部分工業企業全面停產半個月以改善水質數據，不過隨後又傳出暫緩實施。目前有在昆山設廠的台商大多回應尚未停產，若真有限制令會協調各地各廠來做因應，但今（26）日大盤受到利空面影響，在部分個股疲軟下，一度大跌逾80點，早盤最低來到10430點。

大陸市場25日流傳昆山市官方文件，內容要求吳淞江等流域區域工業企業全面緊急停產，原因是吳淞江部分流域水質監測數據較差，但停產時間長達半個月引發市場熱議，不過隨後又傳出因為影響層面太大而暫緩實施。