陸領隊在泰國遭大象踩死 據指無關陸客

朱男說，當時他和妻子坐在象背上，剛從起點走出約10公尺，大象就停下不走，馴象師為此先拉了大象身上的鏈子，然後用手上的象鉤「朝著大象腦袋中間的位置狠狠地砸了一下」。

據報導，當時坐在發狂大象背上的兩名陸客來自上海，是一對夫婦，丈夫姓朱，他們接受訪問時還原了事發時的一些細節。

重慶華龍網今天報導，一些參與這次旅行的陸客回到重慶後說明此事，而領隊家屬也透過華龍網作出說明。

（中央社記者張謙香港26日電）中國大陸旅行團領隊何永杰日前在泰國被大象踩踏致死，最新訊息顯示，事件可能是馴象師曾砸大象腦袋，與陸客團友無關。

他說，那一砸過後，沒多久時間，大象就開始發狂撞樹，然後掉頭朝著廣場上的人群奔去。

他說，當時他和妻子在象背的座椅上拚命拉著扶手，但妻子還是摔了下去，幸好沒有被大象踩到。

隨後，大象撞倒一個人，有導遊（何永杰）去拉，但不知道有沒有拉到。接著，有一人從大象前面飛到旁邊溝裡，大象隨即走向溝裡並走了幾步。

在這個過程中，朱先生一直在象背上緊緊抓住扶手，他看不到大象腳底，不知道大象在溝裡那幾步是否踩踏何永杰。

直到後來馴象師控制了發瘋大象，他從象背上下來，回到受傷的妻子身邊，才從其他遊客處知道悲劇發生。

4天前，何永杰在泰國被大象踩踏死亡，當時有媒體報導，事件的起因是兩名遊客不聽導遊和何永杰的提醒，擅自找大象合照。

報導表示，兩名遊客還摸了大象尾巴兩次，結果大象被激怒，緊追他們不放。

不過，綜合大陸和泰國媒體的最新報導，事件應與陸客無關。1061226