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台股盤中—蘋概股扯後腿 指數再失守10500大關

鉅亨網2017/12/26 11:11
鉅亨網 / NOWnews
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台股今 (26) 日受蘋概三雄走弱領軍，加上大型權值股大多維持平盤附近或小跌影響下，盤勢開低走低，盤中失守 10500 點大關，最低一度下挫近百點、來到 10430.04 點，跌破 5 日均線，大盤暫無止跌訊號，預估成交量能約 1000 億元。

台股指數今日以 10526.14 點開出，盤中最高 10528.92 點，最低 10430.04 點；櫃買市場今日以 147.74 點開出，盤中最高 148.17 點，最低 146.09 點。

以蘋概三雄表現來看，股王大立光續跌，失守 4000 元關卡、來到 3995 元，回測去年封關價 3790 元；台積電也小跌 0.88%、來到 226.5 元；鴻海則是回測先前低點，創近 9 個月來新低、來到 91 元。

在蘋概三雄走弱領軍下，蘋概股今日賣壓較重，玉晶光 (3406-TW) 受到大立光重挫影響，盤中也下跌 4%。

被動元件族群先前領漲的華新科與大毅等個股呈現漲多拉回走勢，跌幅超過 5%，信昌電、國巨、九豪與金山電等均也受拖累。

盤面上量多上漲的個股則包括網家、華東、綠能、中美晶、金寶、環球晶、漢磊、嘉晶與華晶科等，其中，網家在本季業績動能強勁助攻下，放量大漲逾 6%；嘉晶則是在母公司漢磊力挺現增 3000 萬股的題材下，大漲逾 4%；華晶科已與國際半導體大廠完成開發 3D 感測晶片與測試，預計明年中出貨，利多帶動股價大漲超過 4%。

網家相關權證。資料來源：鉅亨網整理網家相關權證。資料來源：鉅亨網整理

以族群來看，電反族群表現最強勁、上漲約 1%，水泥與金融上揚約 0.2%，表現最為弱勢的族群為電零類股，下跌近 2%；櫃買市場則是資服族群最強勢、上漲約 1%，另一走揚的族群則為營建類股、小漲 0.18%，其餘類股全數下挫。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，受到年底作帳行情與蘋概股表現弱勢影響，今日殺盤力道較重，且明年首季蘋果 iPhoneX 恐砍單 4 成，未來蘋概股可能有續跌疑慮，而作帳行情使大盤出現大幅回檔，面臨賣壓，呈現弱者恆弱、強者恆強局面。

邱鼎泰分析，台股目前為拉抬無量、殺盤有量，若無法攻克半年線，就有機會下測年線，明年會否出現元月效應，主導權仍掌握在外資手中。

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