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政治

立院三讀　放寬非職業外交官人數上限

記者邱明玉 / 台北報導2017/12/26 11:38
▲立法院會26日三讀通過《駐外外交領事人員任用條例》，將非職業外交官的文官得擔任駐外人員的上限，由10%放寬至15%。（圖／邱明玉攝 , 2017.12.26）
▲立法院會26日三讀通過《駐外外交領事人員任用條例》，將非職業外交官的文官得擔任駐外人員的上限，由10%放寬至15%。（圖／邱明玉攝 , 2017.12.26）

立法院會今(26)日三讀通過《駐外外交領事人員任用條例》，將非職業外交官的文官，得擔任駐外人員的上限，由10%放寬至15%。

提案的民進黨立委段宜康指出，為拓展台灣外交及積極參與國際組織，駐外大使及常任代表任用，應以熟悉駐地國國情等為優先，例如東協十國，泰國、越南、印尼等國，語言、宗教、文化各有不同，不易從原有公務體系中拔擢駐外大使，應優先考量是否熟悉國情、語言、具有相關經歷，或於駐在地具人脈關係者，以利推展外交，因此派用人員應不受公務人員外交特考資格限制。

段宜康並說，前總統馬英九主政的2013年時就曾提出修法，打算放寬大使、常任代表及副常任代表等職務的資格，當時朝野立委共識下，加上「員額不得超過其編制員額10%」的限制，以保障外交體系常任文官升遷，但卻因文字問題，限縮總統職權，這次修法是將被「莫名其妙限縮的職權，恢復一點點。」

不過國民黨立委王育敏發言質疑，民進黨上台後，一再開放政務任命的員額，為了政治酬庸開設政務官任命的位置，她呼籲政府要審慎思考，應維持現行條文不更動。

最後經表決，立法院會仍三讀通過條文修正，規範非職業外交官員額，「除特任大使及特任常任代表外，不得超過其編制員額15%」。依據現行駐外機構編制表，職務員額共計95人，從10%提高到15%，可多任命5人、達到14人。

此外，三讀條文也將「特任大使及特任常任代表不受員額限制」具體文字化，讓總統以特任方式任用大使不再受限，增加用人彈性。

關鍵字立法院駐外外交領事人員任用條例外交部段宜康王育敏
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