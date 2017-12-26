立院三讀　放寬非職業外交官人數上限

立法院會今(26)日三讀通過《駐外外交領事人員任用條例》，將非職業外交官的文官，得擔任駐外人員的上限，由10%放寬至15%。

提案的民進黨立委段宜康指出，為拓展台灣外交及積極參與國際組織，駐外大使及常任代表任用，應以熟悉駐地國國情等為優先，例如東協十國，泰國、越南、印尼等國，語言、宗教、文化各有不同，不易從原有公務體系中拔擢駐外大使，應優先考量是否熟悉國情、語言、具有相關經歷，或於駐在地具人脈關係者，以利推展外交，因此派用人員應不受公務人員外交特考資格限制。

段宜康並說，前總統馬英九主政的2013年時就曾提出修法，打算放寬大使、常任代表及副常任代表等職務的資格，當時朝野立委共識下，加上「員額不得超過其編制員額10%」的限制，以保障外交體系常任文官升遷，但卻因文字問題，限縮總統職權，這次修法是將被「莫名其妙限縮的職權，恢復一點點。」