監察院年度巡察行政院　張博雅：民怨是因政府與社會脫節

監察院長張博雅今(26)日率領全體監委年度巡察行政院，行政院長賴清德也率領全體部會首長與會，接受監委質詢。張博雅表示，社會有民怨，許多是行政機關辦理業務所依據的法律或規定，因為環境與社會變遷，出現明顯脫節現象，政府人員表面「依法行政」，但會引發不少民怨。

張博雅說明今年監察院彈劾不適任公務員的狀況，截至12月25日，監察院通過27件彈劾案，一共彈劾32人，其中以教育部及所屬機關8人最多，其次依序是：國防部含將官5人、法務部含檢察官2人，大部分是違反公務員服務法，兼職商業或投資事業。