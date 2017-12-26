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政治

監察院年度巡察行政院　張博雅：民怨是因政府與社會脫節

記者陳弘志／台北報導2017/12/26 11:27
▲監察院長張博雅26日率領全體監委年度巡察行政院。圖為張博雅與行政院長賴清德交頭接耳討論議程。（圖／記者陳弘志攝 , 2017.12.26）
▲監察院長張博雅26日率領全體監委年度巡察行政院。圖為張博雅與行政院長賴清德交頭接耳討論議程。（圖／記者陳弘志攝 , 2017.12.26）

監察院長張博雅今(26)日率領全體監委年度巡察行政院，行政院長賴清德也率領全體部會首長與會，接受監委質詢。張博雅表示，社會有民怨，許多是行政機關辦理業務所依據的法律或規定，因為環境與社會變遷，出現明顯脫節現象，政府人員表面「依法行政」，但會引發不少民怨。

張博雅說明今年監察院彈劾不適任公務員的狀況，截至12月25日，監察院通過27件彈劾案，一共彈劾32人，其中以教育部及所屬機關8人最多，其次依序是：國防部含將官5人、法務部含檢察官2人，大部分是違反公務員服務法，兼職商業或投資事業。

張博雅指出，監察院今年通過99件糾正案，數量比去年高出許多，成長比例達20%，其中以內政部、國防部、法務部、經濟部各13案最多，教育部也有12件糾正案。

賴清德在張博雅致詞後當眾表示，他下午要出席總統府的經濟戰略會議，因此他與財經相關首長不會在場。張博雅隨即表示「下午我們就覺得相當遺憾，因為賴院長『跑掉了』，希望院長能繼續答覆監委。」賴清德馬上表示，他是先聽到張博雅下午不在場，「要不然張博雅院長留下來，我也留下來！」


▲監察院全體監委26日年度巡察行政院，行政官員全員出席接受監察院質詢。（圖／記者陳弘志攝 , 2017.12.26）

關鍵字監察院行政院張博雅賴清德糾正彈劾
228受難者　申請賠償再延4年立院三讀　放寬非職業外交官人數

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