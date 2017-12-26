因應朝鮮核危機 吉林軍區蓋低層住宅

報導並引述中國邊境民眾表示，吉林省的中共解放軍管理區域最近大興土木，出現許多3層樓的低層住宅，外形如同一般軍營。

日本經濟新聞昨天引述中共消息人士透露，中國當局今年夏天便指示與北韓接壤的吉林省與遼寧省提前準備設立最多可容納50萬人的難民營及相關措施，並開始儲備包括糧食與帳篷等民生必需品，以便朝鮮半島一旦生變，即可收容來自北韓的大量難民。

（中央社台北26日電）日本經濟新聞報導，為因應朝鮮半島核危機，中共解放軍吉林管理區域最近大興土木，出現許多3層樓的低層住宅，外形如同一般軍營，並開始儲備包括糧食與帳篷等民生必需品。

此外，防衛中國和北韓邊境地帶的北部戰區部隊11月下旬也開始大規模軍演，在攝氏20度以下的環境下確認武器裝備的堪用性。中俄軍方本月11到16日也舉行了聯合反飛彈電腦軍演。

官媒吉林日報本月初罕見地以全版刊出核防護專刊，一度引發民眾對可能出現核戰的恐慌。而一份中國移動通信集團內部文件也在月初曝光，透露吉林省長白朝鮮族自治縣計畫修建5個難民收容站。

中國外交部發言人陸慷當時回應媒體時表示，他不了解有修建難民營的計畫，但也未否認難民營的存在，「我還沒有看到有關報導」。

聯合國安理會23日通過針對北韓的2397號制裁決議，大幅減少北韓石油進口。中國和俄羅斯都對這項決議投下贊成票；輿論一般認為朝鮮半島發生戰爭的可能性進一步增加。

對此，北韓聲明說：「舉手贊同這次制裁決議通過的國家，應對決議將造成的一切後果承擔全部責任，朝鮮（北韓）將就此算帳到底。」

中國外交部發言人華春瑩昨天表示，中方希望有關各方都能全面、平衡執行包括第2397號決議在內的安理會涉朝（北韓）決議。1061226