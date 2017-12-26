今日暖新聞》學童心願獲特別獎　竹東主席加碼贈文具組

新竹縣竹東鎮民代表會在今(26)日臨時會議程中，別開生面的加碼一場捐贈儀式，主席陳昌平與所有代表們送出200組文具禮品，給弱勢家庭的學童們一個「新年驚喜」；陳昌平表示只是略盡綿薄之力回饋社會，希望帶給孩子們社會有愛、新年溫馨有情的感受。

竹東鎮公所將在跨年夜舉辦「竹東團圓夜2018跨年晚會」，一系列暖身活動早已展開，日前就推出「孩子小心願，你我來獻愛」活動，在鎮公所設置一面心願牆，由「愛鄰社區關懷協會」及「博幼社會福利基金會」匯集了200位弱勢家庭孩童的小小心願卡，寫上他們想收到的新年禮物，例如字典、彩色筆等物品，呼籲由各界善心人士認領、捐贈，給孩子一份新年禮物、更是一份新希望。