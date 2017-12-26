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即時跑馬燈學童心願再加碼　竹東主席贈文具組切仔麵攤變身充滿書香的漂書車HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
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今日暖新聞》學童心願獲特別獎　竹東主席加碼贈文具組

記者常似虎／新竹報導2017/12/26 11:40
▲竹東鎮民代表會主席陳昌平(左四)加碼捐贈文具組給有需要的學童。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.26）
▲竹東鎮民代表會主席陳昌平(左四)加碼捐贈文具組給有需要的學童。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.26）

新竹縣竹東鎮民代表會在今(26)日臨時會議程中，別開生面的加碼一場捐贈儀式，主席陳昌平與所有代表們送出200組文具禮品，給弱勢家庭的學童們一個「新年驚喜」；陳昌平表示只是略盡綿薄之力回饋社會，希望帶給孩子們社會有愛、新年溫馨有情的感受。

竹東鎮公所將在跨年夜舉辦「竹東團圓夜2018跨年晚會」，一系列暖身活動早已展開，日前就推出「孩子小心願，你我來獻愛」活動，在鎮公所設置一面心願牆，由「愛鄰社區關懷協會」及「博幼社會福利基金會」匯集了200位弱勢家庭孩童的小小心願卡，寫上他們想收到的新年禮物，例如字典、彩色筆等物品，呼籲由各界善心人士認領、捐贈，給孩子一份新年禮物、更是一份新希望。


▲鎮長徐兆璋(左三)與主席陳昌平(左四)加碼捐贈文具組給有需要的學童。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.26）

鎮長徐兆璋登高一呼，200張心願卡立刻被踴躍認領一空，每位孩童都能獲得「許願」期盼的禮物；代表會主席陳昌平大受感動，決定加碼給孩子意外驚喜，再追加200份文具組送給孩子們，利用2017年代表會最後一次議程，將文具送交給「愛鄰社區關懷協會」及「博幼社會福利基金會」，轉發給每一位小朋友。

陳昌平表示，孩子是我們未來的希望，自己小時候也曾經跌跌撞撞，幸好有許多貴人一路相助陪伴，今日才有機會回饋社會；很多時候，只要一雙穩定的手扶持，就可以牽起一個孩子，甚至一個家庭。此次配合鎮公所的活動，加碼提供自己的小小心意，只是希望能拋磚引玉，讓社會充滿更多善念，讓孩子在寒冷的冬天裡，也能感受被愛與重視，溫暖的過新年。

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