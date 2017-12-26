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伊拉克石油部長 「非常樂觀」看待明年原油價格

鉅亨網2017/12/26 11:20
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伊拉克石油部長 Jabbar Al-Luaibi 表示，基於全球原油庫存下降，以及中國和印度的需求上升，他非常樂觀地認為，明年原油價格將上漲。

Luaibi 在首都巴格達受訪時表示：「我非常樂觀地認為，在第一季時，石油市場將會平衡。」

在石油輸出國組織 (OPEC) 中，伊拉克是第二大生產國，今年跟隨 OPEC 共識，減少原油產量，以降低全球庫存，限產在今年已造成布倫特原油價格上漲 15％。

根據 Joint Organisations Data Initiative 數據，伊拉克 10 月份，原油日產量為 436 萬桶，低於去年年底的每天 483 萬桶。

伊拉克同時間亦在開發油田，當原油限產結束時，即可提升產量，石油部許可證局局長 Abdul Mahdy Al-Ameedi 表示，待內閣批准通過後，中國振華石油公司即可在下個月開發巴格達東部的油田，該地區需要 30 億美元的投資，而在 5 年內，每天的產量將可達 4 萬桶。

最近幾週，伊拉克開始在南部的 Subba 油田測試生產，邀請各公司參與石油出口管道的建設，預計建設範圍從北部的基爾庫克油田到土耳其邊界，同時伊拉克從荷蘭皇家殼牌公司接手 Majnoon 油田，政府並宣布將邀請國際石油公司，在與科威特和伊朗共享的地區開發油田。

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關鍵字伊拉克原油石油afpheadline
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